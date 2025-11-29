29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Атлетик». Начало встречи — в 20:30 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: Скоро завершение первого круга, а «Леванте» находится в зоне вылета. Сейчас клуб занимает предпоследнее, 19-е место.

В активе «Леванте» 9 набранных очков. У команды две победы, три ничьи и 8 поражений с разницей голов 16-24.

Последние матчи: «Леванте» в ноябре не набрал ни одного очка. Команда потерпела три поражения кряду.

Ранее в текущем месяце «Леванте» уступил «Сельте» (1:2), мадридскому «Атлетико» (1:3) и «Валенсии» (0:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: За период между международными паузами «Леванте» провел пять встреч в двух соревнованиях. В Кубке Испании клуб с трудом прошёл «Ориуэлу», выиграв на чужом поле со счётом 4:3. В чемпионате страны команда уступила дома «Райо Вальекано» 0:3 и «Сельте» 1:2, сыграла вничью 1:1 на выезде с «Мальоркой», а затем потерпела поражение 1:3 в Мадриде от «Атлетико». После ноябрьской паузы коллектив снова проиграл — на этот раз в гостях «Валенсии» 0:1.

У «Леванте» домашние результаты — одни из худших в лиге: 0 побед, 1 ничья и 4 поражения при разнице мячей 6-14. В лазарете находятся Эспи и Мартинес.

«Атлетик»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Атлетик» располагается на 8-й строчке. Клуб из Бильбао записал в актив 17 очков.

В 13 встречах у «Атлетика» 5 побед, две ничьи и 6 поражений. Команда забила 12 голов и пропустила 17 мячей.

Последние матчи: В трех ноябрьских матчах Ла Лиги «Атлетик» потерпел два поражения. Команда уступила «Реалу Сосьедад» (2:3) и «Барселоне» (0:4).

На этой неделе «Атлетик» встречался с пражской «Славией» в Лиге чемпионов. Клубы не выявили сильнейшего. Игра завершилась со счетом 0:0.

Состояние команды: Баскская команда в предыдущем цикле провела шесть встреч — две в Лиге чемпионов и четыре в рамках Ла Лиги. На европейской арене «Атлетик» потерпел два поражения: от «Арсенала» и «Боруссии Дортмунд», общий счёт — 1:6. В национальном первенстве клуб взял четыре очка: уступил «Хетафе» и «Реалу Сосьедад», сыграл вничью с «Эльче» и выиграл у «Овьедо» дома 1:0. После международной паузы «Атлетик» на выезде проиграл «Барселоне» 0:4 и расписал мировую со «Славией» в Праге.

На выезде баски играют нестабильно: 1 победа, 1 ничья и 4 поражения при разнице 4:11. В лазарете — Альварес, Эгилуз, Прадос Диас, Саннади и Уильямс; Санчета и Руис де Галаррета пропустят игру из-за дисквалификаций. Лапорт и Серрано пока под вопросом.

Статистика для ставок

У «Леванте» трехматчевая проигрышная серия

В трех ноябрьских поединках Ла Лиги «Атлетик» уступил дважды

7 марта 2022 года «Атлетик» дома победил «Леванте» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в 3.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом. У гостей вряд ли возникнут трудности. Команде из Бильбао по силам завоевать три очка в предстоящей встрече.

2.17 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч «Леванте» — «Атлетик» принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.17.

Прогноз: еще один прогноз, что зрители увидят результативный футбол и минимум три гола за 90 минут.

2.08 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Леванте» — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08