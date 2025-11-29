«Брентфорд» встретится с «Бернли» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 18:00 мск.
«Брентфорд»
Турнирное положение: В таблице АПЛ «Брентфорд» находится на 13-й строчке. У команды 16 набранных очков.
«Брентфорд» одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница мячей составляет 18-19.
Последние матчи: «Брентфорд» в текущем месяце провел три матча. У команды одна победа и два поражения.
Ранее «Брентфорд» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брайтону» (1:2). Кроме того, клуб дома одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.
Состояние команды: Букмекеры выбрали явного фаворита. У «Брентфорда» больше шансов добиться победы. К тому же, команда проведет домашний матч.
В последних девяти домашних матчах (с учетом прошлого сезона) «Брентфорд» уступил дважды. Последний раз клуб проигрывал в родных стенах 5 октября. Тогда «Брентфорд» на своем поле не набрал очков во встрече с «Манчестер Сити» (0:1).
«Бернли»
Турнирное положение: В таблице АПЛ «Бернли» располагается на предпоследнем, 19-м месте. У клуба три победы, одна ничья и 8 поражений. «Бернли» забил 14 голов и пропустил 24 мяча.
Последние матчи: «Бернли» в текущем месяце играет крайне неудачно. У команды зафиксированы три поражения кряду.
1 ноября «Бернли» дома уступил «Арсеналу» (0:2). Затем клуб не набрал очков во встречах с «Вест Хэмом» (2:3) и «Челси» (0:2).
Состояние команды: «Бернли» нужно поскорее улучшать ситуацию в таблице. Клуб находится на предпоследнем месте. Если в ближайшее время ничего не изменится, то «Бернли» будет крайне сложно выбраться из зоны вылета.
В нынешнем сезоне АПЛ «Бернли» из шести выездных матчей выиграл один. 26 октября команда в гостях взяла верх над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:2.
Последний раз клубы встречались 16 мая 2024 года. Тогда «Брентфорд» на выезде проиграл «Бернли» со счетом 1:2.
Статистика для ставок
- В ноябре «Брентфорд» одержал одну победу
- У «Бернли» в АПЛ трехматчевая проигрышная серия
- 16 мая 2024 года «Брентфорд» в гостях уступил «Бернли» со счетом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.47, победа «Бернли» — 6.90, ничья — за 4.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.04 соответственно.
Прогноз: «Брентфорд» удачно играет на своем поле. Хозяева должны порадовать своих фанатов. «Брентфорду» по силам уверенно победить.
Ставка: победа «Брентфорда» с форой (-1) за 1.76.
Прогноз: Еще один прогноз, что команды внимательно сыграют в обороне и не впечатлят результативностью.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.