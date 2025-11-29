прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.04

«Брентфорд» встретится с «Бернли» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 29 ноября и начнется в 18:00 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Брентфорд» находится на 13-й строчке. У команды 16 набранных очков.

«Брентфорд» одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница мячей составляет 18-19.

Последние матчи: «Брентфорд» в текущем месяце провел три матча. У команды одна победа и два поражения.

Ранее «Брентфорд» уступил «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брайтону» (1:2). Кроме того, клуб дома одолел «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Букмекеры выбрали явного фаворита. У «Брентфорда» больше шансов добиться победы. К тому же, команда проведет домашний матч.

В последних девяти домашних матчах (с учетом прошлого сезона) «Брентфорд» уступил дважды. Последний раз клуб проигрывал в родных стенах 5 октября. Тогда «Брентфорд» на своем поле не набрал очков во встрече с «Манчестер Сити» (0:1).

«Бернли»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Бернли» располагается на предпоследнем, 19-м месте. У клуба три победы, одна ничья и 8 поражений. «Бернли» забил 14 голов и пропустил 24 мяча.

Последние матчи: «Бернли» в текущем месяце играет крайне неудачно. У команды зафиксированы три поражения кряду.

1 ноября «Бернли» дома уступил «Арсеналу» (0:2). Затем клуб не набрал очков во встречах с «Вест Хэмом» (2:3) и «Челси» (0:2).

Состояние команды: «Бернли» нужно поскорее улучшать ситуацию в таблице. Клуб находится на предпоследнем месте. Если в ближайшее время ничего не изменится, то «Бернли» будет крайне сложно выбраться из зоны вылета.

В нынешнем сезоне АПЛ «Бернли» из шести выездных матчей выиграл один. 26 октября команда в гостях взяла верх над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:2.

Последний раз клубы встречались 16 мая 2024 года. Тогда «Брентфорд» на выезде проиграл «Бернли» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

В ноябре «Брентфорд» одержал одну победу

У «Бернли» в АПЛ трехматчевая проигрышная серия

16 мая 2024 года «Брентфорд» в гостях уступил «Бернли» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брентфорда» — 1.47, победа «Бернли» — 6.90, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.04 соответственно.

Прогноз: «Брентфорд» удачно играет на своем поле. Хозяева должны порадовать своих фанатов. «Брентфорду» по силам уверенно победить.

1.76 Победа «Брентфорда» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч «Брентфорд» — «Бернли» позволит вывести на карту выигрыш 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: победа «Брентфорда» с форой (-1) за 1.76.

Прогноз: Еще один прогноз, что команды внимательно сыграют в обороне и не впечатлят результативностью.

2.04 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Брентфорд» — «Бернли» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.