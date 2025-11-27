27 ноября в пятом туре общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Митьюланн». Начало встречи — 20:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: после 4 матчей «Рома» имеет 6 очков в таблице Лиги Европы.

Последние матчи: в 4-м туре Лиги Европы «Рома» в гостях переиграла «Рейнджерс» со счетом 2:0. На протяжении всех 90 минут преимущество итальянского клуба не вызывало никаких сомнений, а результат был уже сделан к 36-й минуте после голов Соуле и Пеллегрини.

В Серии А «Рома» дома переиграла «Удинезе» (2:0), а затем в гостях «Кремонезе» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Анхелиньо (з), Эрмосо (з), Бальданци (п), Бэйли (п), Дибала (н), Довбик (н).

Состояние команды: у «Ромы» сейчас огромные проблемы с составом, особенно в атакующей линии, где выбыли Дибала, Довбик и Бэйли. В итоге, в чемпионате на острие атаки играл Соуле, который обычно играет треквартисту или инсайда. В таких условиях выступать в плотном графике всегда непросто, поэтому Джан Пьеро Гасперини придется поразмыслить.

«Митьюланн»

Турнирное положение: сейчас «Митьюланн» лидирует в таблице общего этапа Лиги Европы с 12 очками.

Последние матчи: в прошлой игре Лиги Европы а своем поле без проблем был обыгран шотландский «Селтик» со счетом 3:1. Уже к перерыву датчане забили трижды после ударов Эрилча, Гогорзы и Франкулино. Второй тайм был в качестве тренировки для «Митьюланна», забить команда позволила лишь раз.

В чемпионате Дании был обыгран в гостях «Раннерс» (2:0), а затем случилось поражение от «Сеннерйиске» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Чилуфия (п), Габриэль (з).

Состояние команды: пока «Митьюланн» идет на втором месте в национальном первенстве, но сейчас главный вектор на Лигу Европы, где дела идут очень успешно. Главной звездой датчан является нападающий Франкулино, за которым уже выстроилась очередь из европейских топ-клубов, а его ценник увеличивается с каждой встречей. Также есть очень умный и техничный турок Симсир.

Статистика для ставок

Клубы никогда друг с другом не играли

«Рома» выиграла 5 из 6 последних матчей во всех турнирах

«Митьюланн» до игры с «Сеннерйиске» не знал поражений на протяжении 13 встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,50, а на «Митьюланн» — 6,60, ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,24, а тотал больше 2,5 за 1,65.

Прогноз: в последнем туре чемпионата несколько лидеров «Митьюланна» получили отдых, готовясь к этому матчу, тогда как «Рома» не имела такой роскоши и выставила основу. В итоге, в лазарет попали еще два футболиста, а обойма не такая большая. Против крепких гостей выиграть при таких раскладах будет очень непросто, за такой коэффициент надо играть однозначно.

Основная ставка: победа «Митьюланна» с форой +1 за 2,02.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант с победой гостей с форой 0 за отличную котировку. Вероятность этого не такая уж и маленькая.

