Сумеет ли «Мидтьюлланн» продолжить серию без потери очков в Лиге Европы?

В четверг, 27 ноября, «Рома» примет датский «Мидтьюлланн» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

54' Пауло Дибала сместившись к центру, пробил из-за пределов штрафной «Мидтьюлланна», в прыжке на угловой перевел мяч вратарь Олафссон.

52' Желтая карточка показана Бриану Кристанте.

51' Удар Матиаса Соуле из за пределов штрафной «Мидтьюлланна» с левой ноги, мяч рядом со штангой ворот Олафссона проскакал.

49' Удар Дарио Осорио из-за пределов штрафной «Ромы», в прыжке поймал мяч вратарь Свилар.

48' Угловой у ворот «Ромы», подача Мбабу, снимают «верх» защитники хозяев.

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Мидтьюлланна»: Осорио и Брумадо вышли, ушли Гогорза и Браво.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 2 Удары мимо 2 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 8 Фолы 10

45+2' Перерыв. Больше «Рома» атакует и владеет инициативой, заслуженно имея преимущество в счете к середине матча.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Быстрая атака «Мидтьюлланна», но передача Джу на Гогорзу в штрафную «Ромы» была прочитана защитниками хозяев.

43' «Рома» за счет прессинга владение мяча себе вернула.

42' Позиционная атака «Мтдтьюлланна», пока мяч на своей половине поля контролируется.

40' Пеллегрини пробил из-за пределов штрафной «Мидтьюлланна», мяч угодив в одного из защитников на угловой «Ромы» улетел.

37' Позиционная атака «Ромы», технично хозяева владеют мячом.

«Рома» — «Мидтьюлланн» globallookpress.com

34' Не стесняются команды срывать атаки соперника при помощи тактики «мелкого фола».

32' Позиционная атака «Мидтьюлланна», пока дело до угроз воротам «Ромы» не дошло.

30' Уэсли Франса ворвался в штрафную «Мидтьюлланна», но чисто мяч у него из под ног выбил защитник гостей Кевин Мбабу.

28' Организованно «Рома» играет в обороне, не просто датчанам создавать моменты у ворот хозяев поля.

27' Замена в составе «Ромы»: Кристанте вышел вместо Коне.

26' Уселся на газон полузащитник «Ромы» Коне, не сможет он продолжить встречу.

25' Снизился темп игры.

22' Ещё один заброс Мбабу к воротам «Ромы», уверенно на выходе руками сыграл вратарь хозяев Свилар.

21' Мбабу вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Ромы», в конечном счете положение «вне игры» было у гостей зафиксировано.

20' Мяч под контролем игроков «Мидтьюллана», планомерно гости подбираются к штрафной «Ромы».

19' С мячом игроки «Ромы», не спеша разыгрывают они его в середине поля.

16' Много в игре единоборств и стыков, главный судья матча Никола Дабанович высокий допуск выдерживает.

13' Повреждение у Ману Коне, медики «Ромы» приглашены на поле.

11' Кастильо пробовал с острого угла будучи в штрафной «Ромы» поразить ворота хозяев, получилось не точно.

10' Позиционная атака «Ромы», хозяева продолжают владеть инициативой.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

07' Гоооол! 1:0. Нейл Эль-Айнауи приложился по мячу с лету из штрафной «Мидтьюлланна» после передачи от Челика, мяч точно в нижний угол ворот Олафссона залетел, прыжок которого был обречен.

06' Включившись в прессинг игроки «Мидтьюлланна» усложняют начало атаки «Ромы».

05' «Рома» больше владеет мячом на первых минутах.

03' Удар Соуле из-за пределов штрафной «Мидтьюлланна», грамотно выбрав позицию в воротах голкипер Олафссон мяч намертво поймал.

02' Матиас Соуле бил с острого угла из пределов штрафной «Мидтьюлланна», успел ногу под полет мяча защитник гостей подставить, будет угловой «Ромой» подан.

01' Головой из пределов штрафной «Ромы» бил Кевин Мбабу, но мяч мимо ворот Свилара пролетел.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Мидтьюлланна».

До матча

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 Матч пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме, вмещающем 68 530 зрителей.

20:25 Главным судьей матча будет Никола Дабанович из Черногории.

Стартовые составы команд

«Рома»: Свилар, Челик, Манчини, Н'Дика, Франса, Гиларди, Эль-Айнауи, Соуле, Пеллегрини, Коне, Дибала.

«Мидтьюлланн»: Олафссон, Эрлич, Сёренсен, Мбабу, Диао, Бак, Биллинг, Кастильо, Браво, Джу, Гогорза.

«Рома»

После 4 матчей «Рома» имеет 6 очков в таблице Лиги Европы. В 4-м туре Лиги Европы «Рома» в гостях переиграла «Рейнджерс» со счетом 2:0. На протяжении всех 90 минут преимущество итальянского клуба не вызывало никаких сомнений, а результат был уже сделан к 36-й минуте после голов Соуле и Пеллегрини. В Серии А «Рома» дома переиграла «Удинезе» (2:0), а затем в гостях «Кремонезе» (3:1).

У «Ромы» сейчас огромные проблемы с составом, особенно в атакующей линии, где выбыли Дибала, Довбик и Бэйли. В итоге, в чемпионате на острие атаки играл Соуле, который обычно играет треквартисту или инсайда. В таких условиях выступать в плотном графике всегда непросто, поэтому Джан Пьеро Гасперини придется поразмыслить. Из-за травм не помогут команде в отчетном матче Анхелиньо (з), Эрмосо (з), Бальданци (п), Бэйли (п), Дибала (н) и Довбик (н).

«Мидтьюлланн»

Сейчас «Митьюланн» лидирует в таблице общего этапа Лиги Европы с 12 очками. В прошлой игре Лиги Европы а своем поле без проблем был обыгран шотландский «Селтик» со счетом 3:1. Уже к перерыву датчане забили трижды после ударов Эрилча, Гогорзы и Франкулино. Второй тайм был в качестве тренировки для «Митьюланна», забить команда позволила лишь раз. В чемпионате Дании был обыгран в гостях «Раннерс» (2:0), а затем случилось поражение от «Сеннерйиске» (1:2).

Пока «Митьюланн» идет на втором месте в национальном первенстве, но сейчас главный вектор на Лигу Европы, где дела идут очень успешно. Главной звездой датчан является нападающий Франкулино, за которым уже выстроилась очередь из европейских топ-клубов, а его ценник увеличивается с каждой встречей. Также есть очень умный и техничный турок Симсир. Из-за травм не помогут команде в отчетном матче Чилуфия (п) и Габриэль (з).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02