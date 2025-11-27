Прервётся ли серия побед «Сельты» в Лиге Европы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.90

27 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лудогорец» и «Сельта». Начало игры — в 20:45 мск.

«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец» с тремя очками занимает 30-ю строчку с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Команда после 15-ти поединков болгарского первенства находится на четвертом месте с отставанием в 11 пунктов от лидера «Левски», который провел на одну игру больше, и по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Септември» (2:0).

Ранее в предыдущем туре болгарского первенства коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Арды» с результатом 2:3.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Куртулуш и Терзиев, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» проиграл дважды при одной победе.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Петар Станич — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» с девятью баллами занимает четвертую позицию в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8) с отставанием в три очка от лидера «Мидтьюлланна».

Команда после 13-ти туров испанского чемпионата занимает 12-ю позицию с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального первенства клуб на чужой арене одержал победу над «Алавесом» (1:0).

Перед этим коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре испанской Ла Лиги теперь в домашних стенах потерпел поражение от «Барселоны» с результатом 2:4.

Не сыграют: травмированы — Айду, Домингес и Сведберг, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сельта» выиграла шесть раз при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Лудогорца» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Лудогорца» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Сельты» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.75, победа «Лудогорца» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.82.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в 14-ти из 17-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.90 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лудогорец» — «Сельта» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Лудогорца».

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Лудогорец» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35