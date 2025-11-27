АЗ не пропустит в матче с ирландцами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.12

АЗ из Нидерландов сыграет против «Шелбурна» из Ирландии в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

АЗ

Турнирная таблица: После трех туров основного этапа Лиги конференций АЗ занимает 27 место, набрав 3 очка из 9 возможных.

АЗ в чемпионате Нидерландов занимает 3 место, в активе «Алкмара» 24 очка после 12 сыгранных матчей.

Последние матчи: В матче 1-го тура Лиги конференций АЗ с крупным счетом проиграл киприотам из АЕК Ларнака (0:4). Затем алкмаарцы с минимальным перевесом смогли переиграть «Слован» из Братиславы (1:0). В рамках третьего игрового дня команда из Нидерландов уступила представителю АПЛ «Кристал Пэласу» (1:3).

Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума и Трой Парротт.

Состояние команды: АЗ выдавал победную серию из пяти матчей, пока не встретился с «Кристал Пэласом» в Лиге конференций (1:3) и с ПСВ — в чемпионате Нидерландов (1:5).

«Шелбурн»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Шелбурн» занимает 30 место, ирландский коллектив в трех матчах набрал всего один пункт.

В чемпионате Ирландии «Шелбурн» входит втройку лидеров, набрав 59 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Дерри Сити» и «Шемрок Роверс».

Последние матчи: В еврокубках «Шелбурн» сыграл вничью с «Хеккеном» (0:0) и уступил «Шкендии» (0:1). Ирладнцы пока в этом розыгрыше Лиги конференций не забивают, в рамках 3-го тура «Шелбурн» проиграл «Дрите» из Косово (0:1).

Не сыграют: С травмой из строя выбыл Конор Кирнс.

Состояние команды: «Шелбурн» в последних пяти матчах одержал две победы, сыграл вничью один раз и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

АЗ и «Шелбурн» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЗ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.70, а победа «Шелбурна» — в 12.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.92.

Прогноз: АЗ классом выше своего ирландского визави, да и то, что в трех матчах Лиги конференций не забил ни одного мяча, еще раз подтверждает уровень соперников. Ставим на уверенную победу «Алкмаара».

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: В среднем за матч АЗ забивает 1 гол, «Шелбурн» чаще завершает встречу с «баранкой» в графе «забитые мячи». Предположим, что предстоящий поединок футболисты из Нидерландов и Ирландии сыграют по низам.

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.92.