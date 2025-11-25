прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.95

25 ноября в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Байер». Начало встречи — 23:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: английский клуб успешно выступает в текущем розыгрыше сильнейшего турнира Европы.

В четырех турах команда из Манчестера смогла набрать 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

За это время «горожане» смогли забить 10 мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Англии «голубые» проиграли «Ньюкаслу» (1:2) и разгромили «Ливерпуль» (3:0).

До этого же манчестерский коллектив переиграл «Борнмут» (3:1), но уступил «Астон Вилле» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же манчестерцы смогли выиграть у «Вильярреала» (2:0) и «Боруссии» (4:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Матео Ковачич, Калвин Филлипс и Родри.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы должны без проблем выходить в плей-офф Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» не должно быть никаких проблем, а вот в плей-офф уже быть может всякое.

В чемпионате Англии же «Манчестер Сити» тоже может побороться за чемпионство, но соперники серьезные, а борьба обещает быть упорной. Состав у «Сити» такой, что он может выиграть все турниры, в которых принимает участие.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенский коллектив является середняком турнира и борется за то, чтобы попасть в плей-офф.

В настоящий момент «фармацевты» занимают только 21-е место в турнирной таблице, имея в своем активе пять зачетных баллов.

За четыре игры команда из Леверкузена забила шесть мячей, а пропустила целых десять.

Последние матчи: в Бундеслиге леверкузенцы победили «Вольфсбург» (3:1) и «Хайденхайм» (6:0), но проиграли «Баварии» (0:3).

В Лиге чемпионов же «аптекари» выиграли у «Бенфики» (1:0), но уступили «ПСЖ» (2:7).

Не сыграют: в лазарете находятся Эсекьель Фернандес, Лукас Васкес, Эсекиэль Паласиос, Алехо Сарко и Аксель Таре.

Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна пока что находятся в середине таблицы Лиги чемпионов. Думается, что для «Байер» будет в радость уже выход в плей-офф, поскольку забраться далеко в этом турнире будет крайне сложно

В Бундеслиге же «Байер» вряд ли сможет побороться за чемпионство с «Баварией», а вот вторым вполне может стать.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Байер» выиграл 3 последних матча

Обе команды не играют вничью на протяжении 9 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.20, а победа «Байера» — в 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.95.

Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ждем много голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Манчестер Сити», конечно, сильнее, но вполне может не выиграть крупно.

Ставка: победа «Байера» с форой+2 за 1.90.

