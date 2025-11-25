25 ноября в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Байер». Начало встречи — 23:00 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: английский клуб успешно выступает в текущем розыгрыше сильнейшего турнира Европы.
В четырех турах команда из Манчестера смогла набрать 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
За это время «горожане» смогли забить 10 мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Англии «голубые» проиграли «Ньюкаслу» (1:2) и разгромили «Ливерпуль» (3:0).
До этого же манчестерский коллектив переиграл «Борнмут» (3:1), но уступил «Астон Вилле» (0:1).
В Лиге чемпионов же манчестерцы смогли выиграть у «Вильярреала» (2:0) и «Боруссии» (4:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Матео Ковачич, Калвин Филлипс и Родри.
Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиолы должны без проблем выходить в плей-офф Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» не должно быть никаких проблем, а вот в плей-офф уже быть может всякое.
В чемпионате Англии же «Манчестер Сити» тоже может побороться за чемпионство, но соперники серьезные, а борьба обещает быть упорной. Состав у «Сити» такой, что он может выиграть все турниры, в которых принимает участие.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенский коллектив является середняком турнира и борется за то, чтобы попасть в плей-офф.
В настоящий момент «фармацевты» занимают только 21-е место в турнирной таблице, имея в своем активе пять зачетных баллов.
За четыре игры команда из Леверкузена забила шесть мячей, а пропустила целых десять.
Последние матчи: в Бундеслиге леверкузенцы победили «Вольфсбург» (3:1) и «Хайденхайм» (6:0), но проиграли «Баварии» (0:3).
В Лиге чемпионов же «аптекари» выиграли у «Бенфики» (1:0), но уступили «ПСЖ» (2:7).
Не сыграют: в лазарете находятся Эсекьель Фернандес, Лукас Васкес, Эсекиэль Паласиос, Алехо Сарко и Аксель Таре.
Состояние команды: подопечные Каспера Юльманна пока что находятся в середине таблицы Лиги чемпионов. Думается, что для «Байер» будет в радость уже выход в плей-офф, поскольку забраться далеко в этом турнире будет крайне сложно
В Бундеслиге же «Байер» вряд ли сможет побороться за чемпионство с «Баварией», а вот вторым вполне может стать.
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 5 матчей
- «Байер» выиграл 3 последних матча
- Обе команды не играют вничью на протяжении 9 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.20, а победа «Байера» — в 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.37 и 2.95.
Прогноз: команды играют результативно в последнее время, поэтому ждем много голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.
Прогноз: «Манчестер Сити», конечно, сильнее, но вполне может не выиграть крупно.
Ставка: победа «Байера» с форой+2 за 1.90.
