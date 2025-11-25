25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» весьма продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот атака команды выглядит довольно прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» уступили «Ньюкаслу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:0). Да и поединок с «Боруссией» Д завершился викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Родри — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Эрлинг Холанн находится в отличных кондициях.
Причем «Манчестер Сити» до последней коллизии победил 4 раза кряду. Да и Холанн наколотил уже 5 мячей в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Горожане» намерены подтянуться к лидеру.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» пока не блистают в плане результатов. Команда нынче пребывает на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
Причем «Байер» набрал 5 очков в 4 турах главного турнира Европы. А вот отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Фармацевты» переиграли «Вольфсбург» (3:1).
До того команда буквально разбила «Хайденхайм» (6:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Бенфику».
При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Йонас Хофманн — травмирован. Эдмон Тапсоба — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.
При этом «Байер» в двух своих последних матчах настрелял 9 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.
«Фармацевты» явно намерены побороться за попадание в топ-8. Да и последние успехи несколько окрылили леверкузенцев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы в контригре команда вполне способна отыскать.
Статистика для ставок
- «Горожане» в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч
- Леверкузенцы победили в 3 своих последних поединках
- Англичане в среднем пропускают реже одного мяча за матч
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.35 и 3.00.
Прогноз: «Байер» явно не боится оппонента, и наверняка будет искать свои шансы в контригре.
Номинальные гости способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
Ставка: Ничья за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Байер» сумеет переиграть «горожан».
Ставка: Победа «Байера» за 12.00