дерзкая ставка за 7.00 на матч Лиги чемпионов

25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Байер». Начало игры — в 23:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» весьма продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Сити» лишь на 2 очка отстает от лидера. А вот атака команды выглядит довольно прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожане» уступили «Ньюкаслу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (3:0). Да и поединок с «Боруссией» Д завершился викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Манчестер Сити» настрелял 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Родри — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Горожане» способны еще прибавить в плане реализации. Эрлинг Холанн находится в отличных кондициях.

Причем «Манчестер Сити» до последней коллизии победил 4 раза кряду. Да и Холанн наколотил уже 5 мячей в Лиге чемпионов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. «Горожане» намерены подтянуться к лидеру.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» пока не блистают в плане результатов. Команда нынче пребывает на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

Причем «Байер» набрал 5 очков в 4 турах главного турнира Европы. А вот отличились игроки команды 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. «Фармацевты» переиграли «Вольфсбург» (3:1).

До того команда буквально разбила «Хайденхайм» (6:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Бенфику».

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Йонас Хофманн — травмирован. Эдмон Тапсоба — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Фармацевты» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

При этом «Байер» в двух своих последних матчах настрелял 9 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды имеются проблемы.

«Фармацевты» явно намерены побороться за попадание в топ-8. Да и последние успехи несколько окрылили леверкузенцев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и свои шансы в контригре команда вполне способна отыскать.

Статистика для ставок

«Горожане» в Лиге чемпионов в среднем забивают 2 гола за матч

Леверкузенцы победили в 3 своих последних поединках

Англичане в среднем пропускают реже одного мяча за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.35 и 3.00.

Прогноз: «Байер» явно не боится оппонента, и наверняка будет искать свои шансы в контригре.

Номинальные гости способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

7.00 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.00 на матч «Манчестер Сити» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 6000₽, общая выплата — 7000₽

Ставка: Ничья за 7.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Байер» сумеет переиграть «горожан».

12.00 П2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 12.00 на матч «Манчестер Сити» — «Байер» принесёт чистый выигрыш 11 000₽, общая выплата — 12 000₽

Ставка: Победа «Байера» за 12.00