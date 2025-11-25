Предстоящий матч «Манчестер Сити» и «Байера» — это встреча команд, которые идут разными путями, но подходят к игре с высокой мотивацией. «Сити» возвращается в Лигу чемпионов после болезненного поражения от «Ньюкасла» и будет стремиться быстро вернуть уверенность на родном «Этихаде», где команда Гвардиолы почти не допускает осечек. «Байер», переживающий перестройку под руководством Каспера Юльманна, сохраняет свою главную силу — яркое и результативное нападение. Немцы нестабильны в обороне, но способны доставить проблемы любому сопернику, что уже не раз показывали в текущем сезоне. Впервые встречаясь друг с другом, команды подходят к игре с разными задачами: «Сити» — за подтверждением статуса фаворита, «Байер» — за шансом громко заявить о себе в Европе. Эта дуэль обещает быть интересной и результативной.

17' Потеря Мармуша у чужой штрафной приводит к молниеносной контратаке гостей, убежал в отрыв Поке, но был остановлен в штрафной манчестерской команды.

14' Оскар Бобб получил мяч на правом фланге, подал в штрафную в направлении Мармуша, но в итоге Флеккен первым оказался на мяче.

11' Вот это да!!! Получилась наконец-то атака у гостей: Маза с левого фланга прострелил в чужую штрафную, где Кофане махнул мимо мяча. Подбор оказался за Поку, который сходу пробил метров с двенадцати, находясь чуть правее от ворот, но Айт-Нури заблокировал этот выстрел.

08' Попытался «Байер» организовать позиционную атаку, но не получилось, Хусанов перехватил мяч, промчался по правому флангу и сделал заброс на Мармуша, однако, не совсем удачно.

05' И очень опасный стандарт получился: суета в штрафной, мяч попадает к Льюису, который сделал передачу на Бобба, тот бьёт в правый угол ворот, но Флеккен делает сейв. Второй угловой ничем интересным не запомнился.

04' Первый угловой в матче! У ворот «Байера».

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 65 Владение мячом 35 3 Угловые удары 1

02' Оскар Бобб опасно подал в штрафную, но защитники гостей прервали перспективный навес.

01' Матч начался!

22:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Манчестере ясно, температура +1 градус.

22:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия); Ассистент: Бруну Жезуш (Португалия); Ассистент: Лусиану Мая (Португалия); Резервный: Жоау Феррейра (Порту, Португалия).

22:35 Матч пройдёт в городе Манчестер (Англия), на стадионе «Этихад», вместимость арены — 55097 зрителей.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Райан Аит-Нури, Рико Льюис, Натан Аке, Джон Стоунз, Абдукодир Хусанов, Нико Гонсалес, Тейани Рейндерс, Омар Мармуш, Савио, Оскар Бобб.

Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Жануэль Белосьян, Ибрахим Маза, Алеш Гарсия, Алехандро Гримальдо, Малик Тилльман, Эрнест Поку, Кристиан Кофане, Патрик Шик.

Манчестер Сити

Поражение от «Ньюкасла» стало для «Манчестер Сити» неприятным ударом: команда потеряла очки в момент, когда была в хорошем тонусе после четырёх побед подряд. На фоне того, что «Арсенал» увеличил отрыв в АПЛ, эта осечка выглядит ещё тяжелее, и Гвардиола подходит к Лиге чемпионов с огромной мотивацией реабилитироваться.

В Лиге чемпионов «Сити» традиционно надёжен. Домашняя статистика подтверждает это: 19 побед в последних 25 матчах ЛЧ на «Этихаде» и лишь три поражения, причём почти все от «Реала». Против немецких клубов картина ещё ярче — десять побед подряд. Это создаёт комфортный фон перед встречей с «Байером».

Ожидается ротация. В обороне могут произойти сразу несколько изменений: Рубен Диаш пока не в оптимальных кондициях, Аит-Нури и Хусанов только набирают форму, а Матеусу Луишу требуется пауза. В полузащите Гвардиола, вероятно, даст больше минут тем, кто вышел со скамейки против «Ньюкасла» — Райндерсу, Савио и другим игрокам, способным дать больше мобильности в центре.

Байер

«Байер» подходит к встрече с «Манчестер Сити» в состоянии перестройки. После ухода Хаби Алонсо и массовых кадровых потерь команда получила нестабильное начало под руководством Эрика тен Хага, который продержался на посту всего два матча. Назначение Каспера Юльманна стало поворотным моментом: футболисты быстро приняли его идеи, и результаты стабилизировались. Леверкузенцы вернулись в борьбу за топ-4 Бундеслиги, а в Лиге чемпионов сохраняют хорошие шансы остаться в числе претендентов на плей-офф.

При Юльманне «Байер» демонстрирует прежде всего живую, энергичную атаку. Команда забивает много и практически в каждом матче: 33 мяча в 14 встречах — показатель, который поддерживает статус одной из самых опасных команд Германии впереди. Но одновременно уязвимость в обороне остаётся — поражение от ПСЖ 2:7 ярко показало, насколько «Байеру» тяжело против структурированных топ-клубов.

Проблем добавляют кадровые потери: на «Этихаде» не сыграют дисквалифицированные Роберт Андрих и Эдмонд Тапсоба, травмированы Линдстрём, Паласиос и Фернандес. Юльманн вынужден перекраивать центр поля и оборону, вероятны появление Ибрагима Мазы и Алеша Гарсии, а также участие Клаудио Эчеверри, арендованного как раз у «Сити». Все эти изменения снижают устойчивость состава и усложняют игру против такого соперника.

Несмотря на перестройку, «Байер» выглядит рабочей и конкурентоспособной командой. Он может забить любому — и почти наверняка найдёт свои моменты и против английского гранда. Однако по ресурсу, глубине состава и стабильности Леверкузен всё же уступает «Сити». Интрига здесь не в борьбе за победу, а в том, сможет ли «Байер» воспользоваться своими сильными сторонами и оставить след в атаке.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.