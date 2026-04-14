Четвертый матч серии — точка максимального давления для ЦСКА и возможность закрыть противостояние для «Авангарда». Разница в эффективности очевидна: при сопоставимом объеме игры омичи стабильно реализуют моменты, тогда как москвичи испытывают серьезные проблемы с завершением. Если ЦСКА не увеличит агрессию в атаке и не прибавит в большинстве, серия может завершиться максимально быстро. «Авангард» же играет по счету, контролирует темп и практически не дает сопернику пространства.

06' Гооооол!!! 1:0. Джереми Рой мощно стрельнул справа от синей линии, а на пятаке здорово сыграл на подправлении Павел Карнаухов.

05' Коваленко бросил из центра чужой зоны, но по позиции вратаря гостей.

04' Дроздов атаковал ворота омичей, но надёжен Серебряков — фиксирует шайбу.

04' Армейцы выдержали стартовый натиск гостей и постепенно выравнивают игру.

03' Нестеров от синей линии зарядил, но мимо створа.

02' Бучельников на пятаке подставил клюшку после наброса Коваленко от синей линии, не без труда, но Серебряков зафиксировал шайбу.

02' Карнаухов вырвался из-за ворот и попытался затолкать шайбу в ближний угол, но Серебряков парировал.

01' Лажуа и Потуральски бросили в створ! Помимо Гамзина никто из армейцев к шайбе ещё не прикасался.

01' Чеккони и Маклауд продолжают напрягать Гамзина, но пока держится армейский вратарь.

01' Шарипзянов на 12 секунде нанёс первый бросок в створ! Вратарь ЦСКА Гамзин поймал шайбу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Дмитрий Гамзин и Никита Серебряков.

19:15 Главный судья: Алексей Белов (Ярославль, Россия); Главный судья: Александр Соин (Москва, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Александр Садовников (Москва, Россия).

19:10 Матч пройдёт на «ЦСКА-Арене» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Денис Зернов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Даниил Чайка, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Кирилл Пилипенко, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

ЦСКА

ЦСКА подходит к матчу в критическом положении: три поражения подряд в серии (0:3, 2:3, 2:3 ОТ) и фактически утраченный контроль над противостоянием. После мощного перфоманса против СКА атакующая модель «армейцев» дала сбой — в четвертьфинале ни разу не удалось забросить больше двух шайб за игру. Более того, команда не могла отличиться на протяжении пяти периодов подряд. Средняя результативность в плей-офф — 2,50 гола за матч при 2,13 пропущенных. Даже на домашнем льду, где по сезону показатели выглядят солидно (3,5 заброшенных и 2,0 пропущенных в среднем), ЦСКА не смог переломить ход серии. В третьей игре при ощутимом преимуществе в основное время команда провалила овертайм — всего 2 броска в створ против 12 у соперника. Отдельно тревожит реализация большинства — лишь 15,8% (3 шайбы), один из худших показателей среди оставшихся команд. Вратарская линия также нестабильна: Дмитрий Гамзин варьировал от 92,9% отраженных бросков в первом матче до 81,3% во втором.

Авангард

Авангард демонстрирует максимально прагматичный и эффективный хоккей. Команда выиграла шесть матчей подряд в плей-офф и ведет в серии 3-0, последовательно навязывая сопернику свой сценарий. Средняя результативность — 3,13 гола за матч при 1,88 пропущенных, причем в 5 из 6 последних встреч «ястребы» не позволяли соперникам забрасывать больше двух шайб. Ключевой фактор успеха — реализация. 10,8% бросков достигают цели — лучший показатель в текущем розыгрыше. Во втором матче серии команда забила трижды, нанеся всего 16 бросков — показатель исключительной эффективности. Большинство работает на уровне 28% (7 шайб), что также входит в число лучших значений турнира. На выезде «Авангард» чувствует себя уверенно: пять побед подряд, средние показатели — 3,00 заброшенных и 1,67 пропущенных. Команда системно читает игру соперника и допускает минимум ошибок.

Личные встречи

За последние три сезона команды встречались 9 раз: ЦСКА выиграл лишь один матч, «Авангард» — восемь. В текущей серии все три игры остались за омичами (3:0, 3:2, 3:2 ОТ). Более того, ЦСКА не побеждает «Авангард» в основное время уже 12 матчей подряд, а дома — пять игр кряду. Единственный недавний успех в Москве — победа по буллитам в феврале 2025 года.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.