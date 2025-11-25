Вернётся ли «Галатасарай» в топ-8 Лиги чемпионов?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.87

25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Галатасарай» и «Юнион Сент-Жиллуаз». Начало игры — в 20:45 мск.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» с девятью очками в активе занимает девятую позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и по разнице мячей уступает зоне попадания в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 13-ти поединков турецкого первенства набрала 32 балла и находится на первой позиции с отрывом в один пункт от своего главного преследователя — «Фенербахче».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Генчлерберлиги» (3:2).

Ранее в поединке предыдущего тура турецкой Суперлиги стамбульский коллектив сенсационно остался без очков, когда в чужих стенах проиграл «Коджаэлиспору» (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Осимхен, Акгюн, Айхан, Гюрпюз, Караташ и Кутлу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» выиграл пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Виктор Осимхен, который травмирован — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов текущего сезона с шестью голами.

«Юнион»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» с тремя очками в активе занимает 28-ю позицию с отставанием в один балл от зоны выхода в плей-офф (9-24-е места).

Команда после 15-ти туров бельгийского первенства занимает первую строчку с отрывом в четыре пунктов от своего ближайшего преследователя — «Брюгге».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на своей арене обыграл «Серкль Брюгге» (2:0).

Перед этим коллектив в 14-м туре национального чемпионата в домашних стенах уже не смог выиграть, когда в чужих стенах сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Франсуа, Фусейни, Павлич и Тенкен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Галатасарая» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» не проиграл

в четырех из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 4.40, победа «Юнион Сент-Жиллуаза» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева не проиграли при тотал больше 2,5 голов. При этом в трех из четырех последних домашних поединков они выиграли, и было забито больше 2,5 голов.

Между тем, в двух из трех последних матчей гости не выиграли.

1.87 «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Галатасарай» — «Юнион» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

2.15 «Галатасарай» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Галатасарай» — «Юнион» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Галатасарай» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.15