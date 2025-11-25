Во вторник, 25 ноября, турецкий «Галатасарай» примет бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» в рамках 5-го тура общего этап Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

24' Рауль Флоруч («Юнион») классно пробежался по правой бровке и прострелил в штрафную, но партнер не успел замкнуть эту передачу, отлично сыграл в защите Давинсон Санчес («Галатасарай»).

22' Угловой в исполнении турецкого клуба: навес в штрафную и удар слета от Лероя Сане («Галатасарай»), однако мяч попал в одного из защитников «Юниона».

21' Барыш Йылмаз («Галатасарай») нарушил правила в центре поля, ударив в лицо соперника во время верховой борьбы.

19' Угурджан Чакыр («Галатасарай») неудачно вынес мяч от своих ворот — он улетел за боковую линию, владение будет у гостей.

17' Роланд Шаллаи («Галатасарай») ошибся у своей штрафной и это едва не привело к опасному моменту у ворот хозяев.

16' Хозяева всем составом перешли на половину поля соперника, но пока мяч ходит параллельно центральной линии.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 61 Владение мячом 40 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 5 Фолы 4

14' Промис Акинпелу («Юнион») нанес удар слета с линии вратарской, но мяч немного сошел с ноги и потел в мимо ворот.

13' Илкай Гюндоган («Галатасарай») сбивает в центре поля Кевина Мак Аллистера («Юнион») и получает первую в этом матче желтую карточку!

11' Мощный дальний удар Барыша Йылмаза («Галатасарай») — мяч полетел выше перекладины!

10' Лерой Сане («Галатасарай») навесил с правого фланга, мяч попал в спину защитника и улетел на угловой.

08' Адем Зоргане («Юнион») пробил низом из-за пределов штрафной — Угурджан Чакыр («Галатасарай») уверенно зафиксировал мяч в руках.

06' Кьелл Схерпен («Юнион») принял участие в выходе команды из-под прессинга, он забросил мяч сильно в центр пол.

05' Уссейну Ньянг («Юнион») нанес удар с угла штрафной, но защитники заблокировали его и мяч улетел за пределы поля — аут введут гости.

03' Лерой Сане («Галатасарай») едва не добрался до мяча в штрафной соперника, но Кьелл Схерпен («Юнион») уверенно сыграл на выходе.

02' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и проводят позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Галатасарай» — «Юнион» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Рамс Парк». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Стамбуле облачно, во время матча температура будет около +11℃.

Разминка «Юниона» globallookpress.com

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес из Испании.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк», который вмещает 53 798 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА между турецким «Галатасараем» и бельгийским клубом «Юнион Сент-Жиллуаз». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Галатасарай»: Чакыр Угурджан, Шаллаи Роланд, Санчес Давинсон, Бардакджи Абдулкерим, Якобс Исмаил, Торрейра Лукас, Сара Габриэл, Сане Лерой, Гюндоган Илкай, Йылмаз Барыш, Икарди Мауро.

«Юнион Сент-Жиллуаз»: Схерпен Кьелл, Мак Аллистер Кевин, Бёрджесс Кристиан, Сайкс Росс, Халаили Анан, Зоргане Адем, Камиль Ван Де Перре, Ньянг Уссейну, Аль-Эйт-Хадж Ануар, Флоруч Рауль, Акинпелу Промис.

«Галатасарай»

«Галатасарай» хорошо проводит стартовый отрезок Лиги чемпионов и в данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице с девятью набранными очками. Лишь первый матч в турнире оказался для него неудачным — поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5. Остальные три встречи были выиграны: «Ливерпуль» (1:0), «Будё/Глимт» (3:1) и «Аякс» (3:0).

В чемпионате Турции «Галатасарай» лидирует, опережая «Фенербахче» на одно очко. В последнем туре национального первенства был обыгран на домашней арене «Генчлербирлиги» со счетом 3:2. Это первая виктория «Галатасарая» за три тура.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз» пока находится за пределами зоны плей-офф от которой его отделяет всего одно очко. Только в стартовом матче бельгийскому клубу удалось набрать баллы, обыграв на выезде ПСВ со счетом 3:1. Три последующих тура стали разочарованием: поражения от «Ньюкасла» (0:4), «Интера» (0:4) и «Атлетико» (1:3).

В чемпионате Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» занимает первое место, на четыре очка опережая ближайшего преследователя («Брюгге»). В последнем туре национального первенства «Юнион» обыграл дома «Серкль Брюгге» со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой эти соперники ранее не встречались. «Галатасарай» и «Юнион Сент-Жиллуаз» готовятся провести первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.87