Во вторник, 25 ноября, турецкий «Галатасарай» примет бельгийский «Юнион Сент-Жиллуаз» в рамках 5-го тура общего этап Лиги чемпионов. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

24' Рауль Флоруч («Юнион») классно пробежался по правой бровке и прострелил в штрафную, но партнер не успел замкнуть эту передачу, отлично сыграл в защите Давинсон Санчес («Галатасарай»).

22' Угловой в исполнении турецкого клуба: навес в штрафную и удар слета от Лероя Сане («Галатасарай»), однако мяч попал в одного из защитников «Юниона».

21' Барыш Йылмаз («Галатасарай») нарушил правила в центре поля, ударив в лицо соперника во время верховой борьбы.

19' Угурджан Чакыр («Галатасарай») неудачно вынес мяч от своих ворот — он улетел за боковую линию, владение будет у гостей.

17' Роланд Шаллаи («Галатасарай») ошибся у своей штрафной и это едва не привело к опасному моменту у ворот хозяев.

16' Хозяева всем составом перешли на половину поля соперника, но пока мяч ходит параллельно центральной линии.

14' Промис Акинпелу («Юнион») нанес удар слета с линии вратарской, но мяч немного сошел с ноги и потел в мимо ворот.

13' Илкай Гюндоган («Галатасарай») сбивает в центре поля Кевина Мак Аллистера («Юнион») и получает первую в этом матче желтую карточку!

11' Мощный дальний удар Барыша Йылмаза («Галатасарай») — мяч полетел выше перекладины!

10' Лерой Сане («Галатасарай») навесил с правого фланга, мяч попал в спину защитника и улетел на угловой.

08' Адем Зоргане («Юнион») пробил низом из-за пределов штрафной — Угурджан Чакыр («Галатасарай») уверенно зафиксировал мяч в руках.

06' Кьелл Схерпен («Юнион») принял участие в выходе команды из-под прессинга, он забросил мяч сильно в центр пол.

05' Уссейну Ньянг («Юнион») нанес удар с угла штрафной, но защитники заблокировали его и мяч улетел за пределы поля — аут введут гости.

03' Лерой Сане («Галатасарай») едва не добрался до мяча в штрафной соперника, но Кьелл Схерпен («Юнион») уверенно сыграл на выходе.

02' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и проводят позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Галатасарай» — «Юнион» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Рамс Парк». Звучит гимн Лиги чемпионов. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Стамбуле облачно, во время матча температура будет около +11℃.

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

Разминка «Юниона»
Разминка «Юниона» globallookpress.com

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес из Испании.

20:25 Сегодняшний матч пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк», который вмещает 53 798 зрителей.

20:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА между турецким «Галатасараем» и бельгийским клубом «Юнион Сент-Жиллуаз». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Галатасарай»: Чакыр Угурджан, Шаллаи Роланд, Санчес Давинсон, Бардакджи Абдулкерим, Якобс Исмаил, Торрейра Лукас, Сара Габриэл, Сане Лерой, Гюндоган Илкай, Йылмаз Барыш, Икарди Мауро.

«Юнион Сент-Жиллуаз»: Схерпен Кьелл, Мак Аллистер Кевин, Бёрджесс Кристиан, Сайкс Росс, Халаили Анан, Зоргане Адем, Камиль Ван Де Перре, Ньянг Уссейну, Аль-Эйт-Хадж Ануар, Флоруч Рауль, Акинпелу Промис.

«Галатасарай»

«Галатасарай» хорошо проводит стартовый отрезок Лиги чемпионов и в данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице с девятью набранными очками.  Лишь первый матч в турнире оказался для него неудачным — поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:5.  Остальные три встречи были выиграны: «Ливерпуль» (1:0), «Будё/Глимт» (3:1) и «Аякс» (3:0).

В чемпионате Турции «Галатасарай» лидирует, опережая «Фенербахче» на одно очко.  В последнем туре национального первенства был обыгран на домашней арене «Генчлербирлиги» со счетом 3:2.  Это первая виктория «Галатасарая» за три тура.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз» пока находится за пределами зоны плей-офф от которой его отделяет всего одно очко.  Только в стартовом матче бельгийскому клубу удалось набрать баллы, обыграв на выезде ПСВ со счетом 3:1.  Три последующих тура стали разочарованием: поражения от «Ньюкасла» (0:4), «Интера» (0:4) и «Атлетико» (1:3).

В чемпионате Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» занимает первое место, на четыре очка опережая ближайшего преследователя («Брюгге»).  В последнем туре национального первенства «Юнион» обыграл дома «Серкль Брюгге» со счетом 2:0.

Личные встречи

Между собой эти соперники ранее не встречались.  «Галатасарай» и «Юнион Сент-Жиллуаз» готовятся провести первый очный матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.87