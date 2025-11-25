дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов

25 ноября в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» не столь продуктивно выступают в Лиге чемпионов. Команда сейчас находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Челси» на 5 очков отстает от лидера. А вот атака команды выглядит довольно прилично, забивая в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аристократы» одолели «Бёрнли» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Вулверхэмптону» (3:0). А вот поединок с «Карабахом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Челси» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Аристократы» способны еще прибавить в плане реализации. Вот только оборона команды ошибается частенько.

Причем «Челси» исторически сложно противостоит «Барсе». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Лондонцы намерены запрыгнуть в первую восьмёрку.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы привычно бьются за успех на всех фронтах. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

Причем «Барселона» набрала 7 очков в 4 стартовых турах. Да и отличились игроки команды 12 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела блестяще. Каталонцы разгромили «Атлетик» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Сельте» (4:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Брюгге» (3:3).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Гави, Педри, Маркус Рашфорд — травмированы.

Состояние команды: Каталонцы нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Барселона» в двух своих последних матчах настреляла 8 мячей. А вот в плане надежности тылов у команды не все столь ладно.

Каталонцы явно намерены подтянуться к лидирующей группе. Да и нестареющий Роберт Левандовский явно скажет свое веское слово.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и последние успехи явно окрылили «кулес».

Статистика для ставок

«Барселона» в Лиге чемпионов в среднем забивает 3 гола за матч

Обе команды победили в 2 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.38 и 2.85.

Прогноз: «Челси» явно не боится оппонента, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны удивить, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

6.00 Фора «Челси» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Челси» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Фора «Челси» -2.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше пяти мячей.

5.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Челси» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.50.

