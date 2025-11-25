На «Стэмфорд Бридж» приезжает «Барселона», и в новом формате Лиги чемпионов эта встреча ощущается как полноценный матч плей-офф. У обеих команд по семь очков после четырёх туров, и каждая понимает, что победа не только укрепит позиции в топ-8, но и задаст тон декабрю, где ошибка стоит особенно дорого.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

16' Санчес сыграл на выходе и снёс Фермина после игры в мяч — вроде без фола.

14' Забросил в штрафную Ямаль, а там только Роберт Санчес.

14' Фермину досталось от Чалобы, но всё в рамках правил.

13' Ямаль навешивал на Фермина, мяч пришёл в руки к Санчесу.

11' Кукурелья перехватил пас Фермина на Ямаля! Не прошла «стенка» у игроков «Барсы».

09' Гарначо не смог обработать мяч в штрафной «Барселоны», Нету верхом отдавал на аргентинца.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 3 Фолы 2

08' Джеймс вторым касанием пробил из-за штрафной, в руки Гарсии.

08' Кукурелья простреливал с левого фланга, Кунде прервал передачу!

06' Ферран не забивает из убойной позиции! Ямаль вывел на удар испанца, тот оказался 1 на 1 с вратарём и пробил мимо правого угла!

05' Да, и правда сыграл рукой Фофана, когда перехватывал пас Левандовского.

04' «Челси» открыл счёт, но игру рукой увидел арбитр! Фофана скинул на Энцо вдоль ворот, аргентинец даже не успел особо обрадоваться.

04' Угловой заработал Эстевао.

03' Эрик Гарсися отвечает своим фолом – сбил Джеймса в центре поля.

02' Чалоба сбил Левандовского у бровки, поляк лежит на газоне и держится за ногу.

01' «Челси» начал с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Прозвучал гимн Лиги Чемпионов, всё готово к матчу!

22:55 В Лондоне около 6 градусов без осадков, отличная погода для топового европейского футбола. Как сообщает УЕФА, качество газона на «Стэмфорд Бридж» идеальное.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Славко Винчич (Словения); ассистенты — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич; ВАР — Кристиан Дингерт (Германия); АВАР — Беньямин Бранд (Германия); четвертый арбитр — Давид Шмайц (Словения).

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Нету, Фернандес, Чалоба, Джеймс, Кайседо, Гюсто, Фофана, Эстевао, Гарначо.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Бальде, Араухо, Кубарси, Торрес, Левандовски, Ямаль, Лопес, де Йонг, Кунде, Э. Гарсия.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу в уверенном ритме. Три сухие победы в АПЛ подряд, сильный матч против «Бернли», стабильность, наконец-то похожая на систему. Состав молодой и подвижный, клуб уже установил уникальную серию — 50 матчей в Премьер-лиге без стартового игрока старше 30 лет.

В европейской кампании ситуация менее прямолинейна. В гостях «синие» пока не выигрывали — даже против «Карабаха» пришлось спасаться за счёт индивидуального блеска Гарначо. Но дома команда выглядит жёстко, и «Бенфика», и «Аякс» уехали без очков.

Кадровая ситуация терпимая. Рис Джеймс сыграет, Фофана вернулся в группу, а вот Коула Палмера, Лавию и Колвилла команда ждёт не раньше декабря. Мареска получил возможность освежить состав в прошлой игре, и в матче с «Барселоной» это может стать ключевым фактором.

«Барселона»

«Барселона» недавно вернулась на родной «Камп Ноу» — 4:0 против «Атлетика», длинная пауза без домашних матчей завершена, атака ожила. Команда Ханси Флика догоняет «Реал» в Ла Лиге, но в Европе всё иначе. «Барса» пропускает в каждом туре, а против «Брюгге» (3:3) снова всплыли ошибки высокого блока.

У каталонцев достаточно ресурсов, чтобы скрыть собственные огрехи. Ламин Ямаль по-прежнему сияет, Ферран Торрес в отличной форме, а Роберт Левандовски остаётся гарантом в завершении. Флик снова может рассчитывать на Рафинью, дозаявлен Френки де Йонг после дисквалификации, но потери тоже существенные. Педри и Гави остаются в лазарете.

Последнее появление «Барселоны» на «Стэмфорд Бридж» датируется уже другой эпохой футбола, но общий баланс встреч почти равный. Лондон давно не выходит на поле с комплексом перед каталонцами — атмосфера будет соответствующей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.