25 ноября в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Челси» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
«Челси»
Турнирное положение: «Челси» с семью очками в активе занимает 12-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстаёт от зоны попадания в 1/8 финала (топ-8).
Команда по итогам 12-ти туров АПЛ набрала 23 балла и находится на второй позиции с отставанием в шесть пунктов от лидера «Арсенала» и с отрывом в один пункт от своего главного преследователя — «Манчестер Сити».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 12-го тура национального первенства лондонский клуб на чужом поле одержал победу над «Бёрнли» (2:0).
Ранее в поединке предыдущего тура английской Премьер-лиги коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах разгромил «Вулверхэмптон» (3:0).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированы — Колуилл, Эссуго, Лавия, Слонина и Стерлинг, дисквалифицирован — Мудрик.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Челси» выиграл четырежды, а в пяти последних поединках ни разу не проиграл.
Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на выигрыш, при всей силе их соперника, особенно если учесть их мощь в текущем сезоне, а также фактор своего поля.
Эстеван — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.
«Барселона»
Турнирное положение: «Барселона» с семью очками занимает 11-ю строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и на два балла отстаёт от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).
Команда после 13-ти туров испанской Ла Лиги занимает вторую позицию с отставанием лишь в один балл от лидера «Реала» и с отрывом в два пункта от третьего в таблице «Вильярреала».
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 13-го тура национального чемпионата каталонский клуб на своей арене разгромил «Атлетик» (4:0).
Перед этим коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре испанского первенства теперь уже в чужих стенах переиграл «Сельту» с результатом 4:2.
Не сыграют: травмированы — Гави, Педри, Рашфорд (болезнь) и тер Штеген, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» не проиграла и четыре раза выиграла.
Это говорит о хороших шансах гостей по крайней мере на мировой исход, но добиться этого будет непросто, если учесть силу соперника, его текущую форму, а также фактор чужого поля.
Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Челси» выиграл
- в четырех последних матчах «Барселоны» забивали больше 3,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Барселона» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.95, победа «Барселоны» — в 2.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.75.
Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов, результативность матчей соперника обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Барселоны».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10