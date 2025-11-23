прогноз на матч Примеры, ставка за 2.60

«Хетафе» встретится с «Атлетико» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 20:30 по мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Примеры с 17-ю очками в активе после 12-и туров. «Хетафе» отстает от зоны еврокубков всего на 1 балл.

Команда не лучшим образом выступает на своем поле, набрав 8 очков из 15-и возможных. По этому показателю «Хетафе» занимает 14-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда уступила «Мальорке» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 14-й минуте. До этого «Хетафе» обыграл «Жирону» (2:1).

В последних 5-и встречах в рамках Примеры команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Хетафе» забил 4 гола при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Давинчи и Нейу Ноупа (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Хетафе» еще есть возможность запрыгнуть в зону еврокубков, но для этого необходимо стабильно набирать очки. В последнее время команда частенько проигрывает.

У нападающего «Хетафе» Борхи Майорала идет игра, форвард забивает практически в каждом матче. В прошедших 4-х встречах игрок отметился 4 голами.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» продолжают погоню за лидерством в Примере. После 12-и туров «Атлетико» занимает 4-е место в таблице с 25-ю очками в активе.

Команда Диего Симеоне отстают от «Реала» (1-е место) на 6 пунктов, а от «Барселоны» (2-е место) на 3 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры «Атлетико» обыграл «Леванте» со счетом 3:1. До этого команда с таким же счетом одолела «Юнион» в Лиге чемпионов.

У «матрасников» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период команда также обыгрывала «Севилью» (3:0) и «Бетис» (2:0).

Не сыграет: Ле Норман (травма).

Состояние команды: «Атлетико» показывает отличную игру в последнее время, отметившись победной серией. При этом, «матрасникам» будет тяжело догнать «Реал», до которого не хватает 6 очков.

В последних 5-и очных встречах «Атлетико» 4 раза обыгрывал «Хетафе» и однажды проиграл. Смогут ли «матрасники» на сей раз доставить проблемы сопернику? Подопечные Диего Симеоне, безусловно, будут доминировать на поле.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.75, победа «Хетафе» — 5.30, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

Прогноз: «Атлетико» набрал хороший ход. «Матрасники» уверенно победят.

2.60 Победа «Атлетико» с форой (-1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Хетафе» — «Атлетико» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.60.

Прогноз: «Атлетико» откроет счет уже в 1-м тайме.

1.95 Индивидуальный тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Хетафе» — «Атлетико» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Атлетико» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.95.