«Атлетико» едет в Хетафе за тремя очками

В воскресенье, 23 ноября, «Хетафе» примет на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' Алекс Баэна («Атлетико») отдавал обостряющую передачу низом во вратарскую, но Даконам Дьене («Хетафе») прочитал соперника и успел выбить мяч.

24' Науэль Молина («Атлетико») разряжает обстановку в своей штрафной, выбивая мяч после заброса с левой бровки.

22' Хуан Иглесиас («Хетафе») прошел к лицевой линии и прострелил вдоль ворот но мяч покинул пределы поля.

20' Хорхе Коке («Атлетико») попытался прорваться по левому флангу, но защитник выбил у него мяч, причем владение будет у хозяев.

18' Хуан Иглесиас («Хетафе») лежит на газоне, ему требуется помощь медиков. Небольшая пауза в игре.

17' Хуан Муссо («Атлетико») начинает атаку своей команды забросом от ворот на правую бровку.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 0 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 0 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 2 Фолы 3

15' Тотальный контроль мяча в исполнении гостей, «Хетафе» изредка переходит половину поля.

13' Маркос Льоренте («Атлетико») не может продолжить игру из-за травмы и покидает поле, вместо него появляется Антуан Гризманн.

12' Судя по всему в составе «Атлетико» скоро произойдет вынужденная замена, готовится выйти Антуан Гризманн.

11' Луис Милья («Хетафе») закручивал мяч во вратарскую гостей, но на выходе отлично сыграл Хуан Муссо («Атлетико»), забрав мяч в руки.

10' Науэль Молина («Атлетико») сильно бросает аут по правой бровке, отправляя своих партнеров в атаку.

08' Марио Мартин («Хетафе») наступил на ногу Маркосу Льоренте («Атлетико»), но судья не заметил в этом нарушения правил.

06' Опасный навес на дальнюю штангу и удар от Нико Гонсалеc («Атлетико») головой — мяч на угловой перевел Давид Сория («Хетафе»).

05' Гости тем временем перехватили игровую инициативу и практически всем составом перешли на половину поля соперника.

03' Адриан Лисо («Хетафе») убегал в контратаку, но получил по ногам от Хорхе Коке («Атлетико»).

02' С первых секунд хозяева взяли мяч под свой контроль и нанесли удар по воротам, который был заблокирован Хосе Хименесом («Атлетико»).

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Хетафе» — «Атлетико» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Колизей». Игра вот-вот начнется!

Разминка «Атлетико» globallookpress.com

Разминка «Атлетико» globallookpress.com

Разминка «Атлетико» globallookpress.com

20:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:15 Главным арбитром встречи назначен Гуильермо Куадра.

20:10 Сегодняшний матч пройдет в Хетафе на стадионе «Колизей», который вмещает 16 500 зрителей.

20:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и мадридским «Атлетико». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Хетафе»: Сория Давид, Абкар Абделькабир, Дьене Даконам, Дуарте Домингуш, Иглесиас Хуан, Рико Диего, Лисо Адриан, Милья Луис, Арамбарри Мауро, Мартин Марио, Майораль Борха.

«Атлетико»: Муссо Хуан, Молина Науэль, Хименес Хосе, Лангле Клеман, Руджери Маттео, Льоренте Маркос, Барриос Пабло, Коке Хорхе, Гонсалеc Нико, Баэна Алекс, Альварес Хулиан.

«Хетафе»

«Хетафе» борется за попадание в еврокубковую зону, но пока отстает от нее на одно очко, занимая седьмую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. Несмотря на относительно высокую позицию, разница забитых и пропущенных голов у команды минусовая — 12:14.

В конце октября у «Хетафе» было две подряд победы в чемпионате: над «Атлетиком Бильбао» (1:0) и «Жироной» (2:1). Продлить победную серию не получилось, произошло поражение в последнем туре от «Мальорки» со счетом 0:1.

«Атлетико»

«Атлетико» продолжает участвовать в медальных разборках, хоть и пока находится за пределами тройки сильнейших команд Испании. Отставание от лидирующего «Реала» составляет шесть очков, но у «матрасников» есть один матч в запасе. Разница забитых и пропущенных голов у мадридского клуба (+13) — 24:11.

Сейчас у «Атлетико» великолепная серия из четырех подряд победных матчей. Мадридский клуб поочередно обыграл «Осасуну» (1:0), «Бетис» (2:0), «Севилью» (3:0) и «Леванте» (3:1). Отдельно хотелось бы отметить классную игру линии обороны — всего один пропущенный мяч за четыре тура.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют в различных турнирах и товарищеских спаррингах и в основном в этих встречах побеждает мадридский «Атлетико». Но в последней очной дуэли, которая состоялась в марте нынешнего года, викторию на своем поле добыл «Хетафе (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.60