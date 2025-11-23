23 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Лион». Начало игры — в 17:00 мск.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» после 12-ти туров французского первенства имеет семь очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится на самом дне, а это зона вылета (17-18-е места), с отставанием в три очка как от зоны плей-офф за место в Лиге 1 (16-я строчка), так и от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата бургундский клуб на чужом поле потерпел поражение от «Анже» (0:2).

Перед этим в 11-м туре французского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 проиграл «Марселю».

Не сыграют: травмированы — Буайи-Киала, Кулибали, Овусу, Сеная, Сьерральта и Сиве, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Осер» проиграл, а в семи последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма сулит хозяевам откровенно низкие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с тремя голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 12-ти туров французского первенства имеет 20 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне континентальных турниров (топ-6), а также только на два балла опережая ближайшего преследователя — «Ренн».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Франции «Ткачи» на своем поле потерпели поражение от ПСЖ (2:3).

Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах проиграл испанскому «Бетису» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Фофана, Геззаль, Родригес Абраам, Клюйверт, Мангала и Нуама дисквалифицированы — Мортон, Хатебур и Тальяфико.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы сулит гостям плохие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Павел Шульц — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Осер» проиграл

в четырех последних матчах «Осер» не забивал

в пяти из восьми последних матчей «Лиона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Осера» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух последних выездных поединках гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Тотал меньше 2,5 голов

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Осер» — «Лион» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех последних матчах хозяева проиграли.

2.05 «Лион» победит

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Осер» — «Лион» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Лион» победит за 2.05