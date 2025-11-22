прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

22 ноября в 11-м туре чемпионата Германии сыграют «Вольфсбург» и «Байер». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: В таблице Бундеслиги «Вольфсбург» находится на 14-м месте. У команды 8 очков в 10 матчах.

«Вольфсбург» на данный момент выиграл две встречи. Также зафиксированы две ничьи и 6 поражений. Разница мячей составляет 12-18.

Последние матчи: У «Вольфсбурга» сейчас неудачная полоса. Ранее клуб проиграл три матча кряду.

В ноябре «Вольфсбург» уступил «Вердеру» (1:2) и «Хоффенхайму» (2:3). В конце октябре «волки» в рамках Кубка Германии дома потерпели поражение в игре с «Хольштайн Килем» (0:1).

Состояние команды: После паузы в октябре «Вольфсбург» провёл пять матчей в двух турнирах. В Кубке Германии команда дома уступила «Хольштайну» 0:1. В Бундеслиге «волки» на своём поле проиграли «Штутгарту» 0:3 и «Хоффенхайму» 2:3, на выезде обыграли «Гамбург» 1:0 и уступили «Вердеру» 1:2.

На домашнем стадионе у команды 17-й показатель: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 6:11. В лазарете «Вольфсбурга» находятся Фишер, Линдстрём, Мехле, Паредес и Рожерио, под вопросом участие Дардаи, Герхардта и Майера.

«Байер»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Германии «Байер» располагается на 5-й позиции. У леверкузенцев 20 набранных очков.

В 10 поединках «Байер» добился шести побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил. Команда забила 24 гола и пропустила 14 мячей.

Последние матчи: Ноябрь «Байер» начал с поражения в Мюнхене. Команда уступила «Баварии» со счетом 0:3.

После этого «Байер» одержал две победы. В Лиге чемпионов была обыграна «Бенфика» (1:0), а затем «фармацевты» в Бундеслиге разгромили «Хайденхайм» со счетом 6:0.

Состояние команды: После октябрьской паузы «Байер» сыграл семь матчей в трёх турнирах. В Кубке Германии команда с трудом обыграла «Падерборн». В Лиге чемпионов «фармацевты» потерпели разгромное поражение от «ПСЖ» 2:7, но на выезде победили «Бенфику» 1:0. В Бундеслиге «Байер» выиграл у «Майнца», «Фрайбурга» и «Хайденхайма», однако уступил «Баварии» 0:3.

Гостевая статистика леверкузенской команды 6-я в дивизионе: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей 9:10. В лазарете «фармацевтов» находятся Фернандес, Лукас Васкес, Паласиос и Таре, участие Белосьяна и Менсы в ближайшем матче под вопросом.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Вольфсбург» одержал одну победу и четыре раза проиграл

«Байер» в двух предыдущих поединках Бундеслиги забил 7 голов и не пропустил ни одного мяча

8 февраля 2025 года «Вольфсбург» и «Байер» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.04. Ничья — в 3.85, победа «Вольфсбурга» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Для «Байера» встречи с «Вольфсбургом» в последние годы складываются успешно: в семи крайних матчах «фармацевты» одержали четыре победы, а ещё три раза команды расходились миром. «Волки» ушли на паузу сборных после трёх подряд неудач. Скорее всего, гости завоюют три очка.

Ставка: победа «Байера» за 2.04.

Прогноз: еще один прогноз, что команды внимательно сыграют в обороне и за 90 минут не забьют больше двух мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30