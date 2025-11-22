Кто выиграет битву за топ-3 Лиги 1?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.95

22 ноября в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Страсбург». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 12-ти туров французского первенства имеет 25 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает третье место в зоне чемпионов (топ-4), на два балла отставая от лидера ПСЖ и по дополнительным показателям уступая второму «Марселю», а также на три пункта опережая нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Монако» (4:1).

Перед этим в 10-м туре французского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 3:0 разгромил «Лорьян».

Не сыграют: травмированы — Гради и Мачадо, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл пять раз при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Одсонн Эдуар и Весли Саид — лучшие бомбардиры команды в Лиге 1 текущего сезона с пятью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 12-ти туров французского первенства имеет 22 очка в активе и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в три балла от нынешнего соперника и с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя «Лилля».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура чемпионата Франции клуб на своем поле одержал победу над «Лиллем» (2:0).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги конференций коллектив также был на высоте, когда теперь в чужих стенах переиграл «Хеккен» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмирован — Соу, дисквалифицирован — Дукуре.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл три раза при одном поражении.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды и Лиги 1 текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ланс» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Страсбурга» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Страсбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.70, победа «Страсбурга» — в 3.45.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

При этом в восьми последних выездных поединках гостей был реализован такой же сценарий.

1.95 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Ланс» — «Страсбург» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних матчей.

2.05 «Ланс» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Ланс» — «Страсбург» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Ланс» победит за 2.05