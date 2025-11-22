22 ноября в 11-м туре чемпионата Германии сыграют «Хайденхайм» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Начало встречи — в 17:30 мск.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» после 10-ти туров немецкого первенства набрал пять очков и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Команда занимает последнюю, 18-ю строчку в зоне понижения в классе с отставанием в два балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в два пункта — от безопасной 15-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Германии коллектив на чужом поле потерпел форменный разгром от «Байера» (0:6).
Перед этим в игре девятого тура национального чемпионата клуб уже разжился очками, когда теперь на своем поле сыграл вничью с «Айнтрахто» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Конте, Феллер, Кауфманн и Пакарада, дисквалифицированных игроков нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хайденхайм» три раза проиграл при одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Штефан Шиммер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с двумя голами.
«Боруссия» Мёнхенгладбах
Турнирное положение: «Боруссия» Мёнхенгладбах после 10-ти туров немецкого первенства набрала девять очков и находится в середине таблицы.
Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в два балла от зоны плей-офф за место в элитном дивизионе и в четыре — от зоны вылета, а также с отставанием в 10 пунктов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, «Жеребцы» на своем поле обыграли бельгийский «Льерс» (1:0).
Перед этим в 10-м туре чемпионата Германии коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «Кёльном» (3:1) в дерби.
Не сыграют: травмированы — Кьяродия, Нгуму, Омлин, Зандер и Урбих, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — товарищеским, «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Харис Табакович — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Хайденхайма» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Боруссии» Мёнхенгладбах забивала только одна команда
- в четырех последних матчах «Боруссия» Мёнхенгладбах выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Мёнхенгладбах — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.70, победа «Хайденхайма» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. Так было и в их последнем выездном поединке.
Такой же сценарий был реализован и в семи из девяти последних матчей хозяев.
Ставка: «Боруссия» Мёнхенгладбах победит за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Хайденхайма».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50