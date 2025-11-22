22 ноября в 11-м туре немецкой Бундеслиги по футболу сыграют «Боруссия Д» и «Штутгарт». Начало встречи — 17:30 мск.

«Боруссия Д»

Турнирное положение: после 10 матчей «Боруссия Д» занимает третью строчку в таблице Бундеслиги с 21 очком.

Последние матчи: в 10-м туре «Боруссия Д» упустила победу в гостях в игре с «Гамбургом». «Шмели» смотрелись лучше на протяжении всех 90 минут, но смогли открыть только на 64-й минуте после точного удара Чуквуэмеки. Но на последней добавленной минуте соперник смог отыграться после финишного навала.

Ранее было разгромное поражение в гостях от «Манчестер Сити» (1:4) и победа в Бундеслиге над «Аугсбургом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Зюле (з).

Состояние команды: в этом сезоне дортмундская «Боруссия Д» отлично смотрится в чемпионате Германии и одна из немногих команда, которая смогла дать реальный бой великолепной сейчас «Баварии». В Лиге чемпионов у подопечных Нико Ковача тоже дела идут неплохо, они набрали 7 очков в 4 матчах и идут в середине таблицы общего этапа.

«Штутгарт»

Турнирное положение: сейчас «Штутгарт» имеет 21 очко после 10 туров и идет четвертым в таблице Бундеслиги.

Последние матчи: домашний матч против «Аугсбурга» сложился для «Штутгарта» (3:2) очень непросто. На протяжении встречи швабы дважды отыгрывались, а смогли выйти вперед только на 80-й минуте после гола Ундава. Он также отличился на в конце первого тайма, еще один гол у Миттельштадта.

До этого была домашняя победа в Лиге Европы над «Фейенордом» (2:0) и поражение в гостях в Бундеслиге от «РБ Лейпцига» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Жаке (з), Кейтель (п), Силас (п), Демирович (н).

Состояние команды: в нынешнем сезоне дружина Себастьяна Хенесса играет в гораздо более рациональный футбол, чем в прошлые годы. Команда играет намного строже сзади и не бежит теперь сломя голову всеми силами вперед. В Лиге Европы «Штутгарт» идет в середине таблицы и имеет неплохие шансы пробиться в плей-офф.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Штутгарт» оба раза был сильнее (5:1, 2:1)

В позапрошлом сезоне также швабы победили (2:0, 1:0)

Годом ранее «Боруссия Д» сыграла в гостях вничью (2:2), но уступила на своем поле (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Боруссии Д» дают 1,78, а на «Штутгарт» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

Прогноз: обе команды в этом сезоне показывают гораздо более прагматичный и рациональный футбол и вряд ли порадуют большим количеством забитых мячей в этой встрече. Также не стоит забывать, что большинство футболистов разъезжались по своим сборным и игровые связи были на это время разрушены.

Основная ставка: тотал меньше 3 за 2,03.

Прогноз: сейчас «Штутгарт» точно не сильно слабее дортмундцев, поэтому можно рискнуть и попробовать взять успех швабов в этой встрече, которые, по мнению букмекеров, тут явные андердоги.

Дополнительная ставка: победа «Штутгарта» с форой 0 за 3,40.