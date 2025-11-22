22 ноября в 11-м туре чемпионата Германии сыграют «Аугсбург» и «Гамбург». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 10-ти туров немецкого первенства набрал семь очков и борется за выживание в элите.

Команда занимает 15-ю позицию, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за право остаться в первой Бундеслиге, а также на два балла — зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура национального чемпионата баварцы на чужом поле потерпели поражение от «Штутгарта» (2:3).

Перед этим в игре девятого тура немецкого первенства коллектив также не набрал очков, когда теперь в домашних стенах проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Гауэлеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аугсбург» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, тем не менее, они все же не так малы, как кажется, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Фабиан Ридер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» после 10-ти туров немецкого первенства набрал девять очков и также борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Команда занимает 13-ю строчку с отрывом в два балла от нынешнего соперника, а также зоны плей-офф за выживание (16-е место), и в три пункта — от зоны вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура национального чемпионата «Красноштанники» на своем поле сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Перед этим в девятом туре немецкой Бундеслиги коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Кёльна» с результатом 1:4.

Не сыграют: травмированы — Эльфадли, Омари и Поульсен, дисквалифицирован — Виейра.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Гамбург» проиграл три раза при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Райан Филипп — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Аугсбург» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Гамбурга» забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Гамбург» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Гамбурга» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из четырех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из семи последних матчей «Гамбурга».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35