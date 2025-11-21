прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.87

21 ноября в 11-м туре чемпионата Германии сыграют «Майнц» и «Хоффенхайм». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после 10-ти туров немецкого первенства набрал пять очков и борется за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Команда занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в зоне понижения в классе с отставанием в два балла от зоны плей-офф за выживание (16-е место) и в два пункта — от безопасной 15-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 10-го тура чемпионата Германии коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Айнтрахта» (0:1).

Перед этим в игре третьего тура основного этапа Лиги конференций «Карнавальщики» на своем поле обыграли итальянскую «Фиорентину» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Надим Амири — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» после 10-ти туров немецкого первенства набрал 19 очков и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает шестую позицию, что в зоне еврокубков (топ-6), с отрывом в два балла от седьмого места, а также с отставанием в два пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4),

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, «Крестьяне» на своем поле обыграли заштатный «Гройтер Фюрт» (3:0).

Перед этим в 10-м туре чемпионата Германии коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах одержал победу над «РБ Лейпциг» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Хоффенхайм» выиграл три раза.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Фисник Аслани — лучший бомбардир команды в новом сезоне Бундеслиги с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Майнца» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Хоффенхайма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчеах «Хоффенхайм» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.65, победа «Хоффенхайма» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последнем домашнем матче хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

Ставка: «Хоффенхайм» победит за 2.75