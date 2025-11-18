18 ноября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Ирак и ОАЭ. Начало встречи — 19:00 мск.

Ирак

Турнирное положение: Ирак занял вторую позицию в группе четвертого раунда азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года, благодаря чему и получил шанс сыграть в пятом этапе.

Команда после этого провела первый поединок пятого раунда против нынешнего соперника, в котором сыграла вничью, поэтому выигрыш на своем поле позволит ей сыграть в межконтинентальном плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках пятого этапа квалификации на мундиаль сборная на выезде сыграла вничью с ОАЭ — 1:1.

Перед этим в заключительном туре четвертого этапа отборочного цикла на ЧМ-2026 команда также не смогла выиграть, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:0 сыграла вничью с Саудовской Аравией.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на разные турниры, Ирак не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу по итогам поединка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Айман Хуссейн — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ заняли вторую позицию в группе четвертого раунда азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года, благодаря чему и получили шанс сыграть в пятом этапе.

Команда после этого провели первый поединок пятого раунда против нынешнего соперника, в котором сыграла вничью, поэтому чтобы сыграть в межконтинентальном плей-офф ей нужно побеждать на выезде.

Последние матчи: в своей предыдущей игре как раз в рамках пятого этапа квалификации на мундиаль сборная на своем поле сыграла вничью с Ираком — 1:1.

Перед этим в заключительном туре четвертого этапа отборочного цикла на ЧМ-2026 команда и вовсе осталась ни с чем, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:2 проиграла Катару.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на отбор на чемпионат мира, ОАЭ ни разу не выиграли при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на выигрыш, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Фабио Лима — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Ирак выиграл

в четырех из шести последних матчей ОАЭ забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей ОАЭ забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирак — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья — в 2.85, победа ОАЭ — в 3.95.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.45.

Прогноз: в четырех из шести последних хозяева выиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом гости проиграли в своем последнем выездном матче.

2.10 Ирак победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Ирак — ОАЭ принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Ирак победит за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей ОАЭ.

2.55 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Ирак — ОАЭ позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55.