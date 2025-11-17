17 ноября в 19-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «Родина» Москва. Начало встречи — 19:30 мск.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: сейчас «Спартак» Кострома идет на третьем месте с 33 очками в таблице Первой лиги.

Последние матчи: в гостях «Спартак» Кострома проиграл одному из лидеров «Факелу» со счетом 2:3. Соперник играл лучше и вел на протяжении всей игры, красно-белые лишь постоянно догоняли. Оба гола на счету защитника Николая Тарасова.

Ранее была победа дома над «Черноморцем» (3:1) и ничья с «Шинником» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Рубцов (н), в сборной — Боков (н).

Состояние команды: недавно стало известно, что строящий стадион в Костроме соответствующий правилам РПЛ, и может быть сдан уже предстоящей весной, поэтому «Спартак» может скорректировать свои планы, поборовшись за повышение в классе уже в этом сезоне. Пока же красно-белые играют в Химках.

«Родина» Москва

Турнирное положение: после 18 туров «Родина» Москва идет на четвертом месте в таблице Первой лиги с 31 очком.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Последние матчи: матч с «Нефтехимиком» получился очень непростым для «Родины» и завершился ничейным исходом (1:1). На исходе первого тайма Максименко вывел вперед свою команду, но соперник смог отыграться на 67-й минуте, после чего снова сел в оборону и не дал ничего сделать у своих ворот.

До этого была победа в гостях над «Волгой» (2:1) и ничья дома с «Ротором» (0:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Мусаев (п), в сборной — Бессмертный (з).

Состояние команды: сейчас «Родина» прочно закрепилась в зоне стыковых матчей и будет вести борьбу за прямую путевку в РПЛ, что и является давней задачей клуба. По своему составу и бюджету «Родина» давно готова попробовать свои силы в элитном дивизионе, осталось только подтвердить амбиции делом. При этом шансы с новым тренером испанцем Хуаном Диасом стали выше, сейчас в команде все спокойно.

Статистика для ставок

В первом круге «Родина» проиграла на своем поле (1:3)

В 2024 году в Кубке России также был сильнее «Спартак» (2:1)

«Родина» в 8 последних матчах Первой лиги победила 5 раз и 3 раза сыграла вничью, у «Спартака» всего одна победа в 7 последних встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 2,80, а на «Родину» — 2,70, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,48, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,47.

Прогноз: сейчас «Родина» точно предпочтительнее «Спартака». У нее гораздо более сильный и глубокий состав и несмотря на потерю дисквалифицированного Мусаева у московского клуба хорошие шансы, как минимум не проиграть. После назначения Диаса атмосфера в «Родине» сразу успокоилась, а испанцу удалось найти контакт с непростым коллективом.

Основная ставка: победа «Родины» с форой 0 за 1,81.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: чистая победа гостей за 2,70.