Польша не оставит шансов Мальте в последнем матче квалификации?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.35

Мальта встретится с Польше в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа G). Поединок пройдет 17 ноября и начнется в 22:45 по мск.

Мальта

Турнирное положение: Сборная занимает 4-е место в своей группе квалификации с 5-ю очками в активе после 7-и туров. Мальта уже потеряла теоретические шансы на выход в основной этап ЧМ-2026.

Дело в том, что сборная отстает от 2-й позиции на 9 баллов за один матч до окончания отбора. Единственное, что Мальта может занять последнее 5-е место, если проиграет Польша, а Литва одержит победу в своем матче.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации ЧМ-2026 Мальта в гостях обыграла Финляндию со счетом 1:0, забив победный гол на 81-й минуте. До этого сборная крупно уступила Боснии и Герцеговине (1:4) в товарищеской встрече.

В последних 3-х матчах квалификации Мальта по одному разу выиграла, проиграла Нидерландам (0:4) и сыграла вничью с Литвой (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте.

Состояние команды: До начала квалификации Мальта считалась одним из аутсайдеров группы, но сборная сумела набрать целых 5 очков. Бороться за топ-2 в своей группе было практически не реальной задачей.

В последних 3-х встречах во всех турнирах Мальта довольно частенько пропускает. За этот отрезок сборная вынимала мяч из своих ворот 8 голов при 2-х забитых.

Польша

Турнирное положение: Перед заключительным матчем квалификации сборная занимает 2-е место в своей группе. Польша отстает от Нидерландов, которые располагаются на 1-й позиции, на 3 балла.

Национальная команда уже обеспечила себе минимум 2-е место в группе, ведь Финляндия отстает от Польши на 4 пункта, финны уже сыграли все свои поединки в отборе на ЧМ-2026.

Последние матчи: В прошедшей встрече Польша сыграла вничью с Нидерландами со счетом 1:1, упустив преимущество на 47-й минуте. Матчем ранее сборная обыграла Литву (2:0).

У поляков продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За тот отрезок сборная трижды победила и дважды сыграла вничью.

Состояние команды: Польша наверняка останется на 2-й позиции в своей группе, ведь Нидерланды прочно закрепились на вершине таблицы. Таким образом, поляки сыграют в стыках за выход в основной этап мундиаля.

Лидер сборной Польши Роберт Левандовский даже в 37 лет до сих пор очень результативен. В 6-и встречах квалификации ЧМ-2026 форвард забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах квалификации Мальта победила и сыграла вничью

Польша не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах

Польша выиграла все 4 очных матча против Мальты

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Польши — 1.28, победа Мальты — 11.50, ничья — за 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Польша сделает все возможное, чтобы иметь возможность обогнать Нидерландов в группе. Поляки забьют много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал Польши 2.5 больше за 2.35.

Прогноз: Нет сомнений, что Польша победит в предстоящем поединке.

Ставка: Победа Польши с форой (-1.5) за 1.77.