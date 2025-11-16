Отправится ли Украина в стыковые матчи?

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Украины и Исландии. Начало встречи — в 20:00 мск.

Украина

Турнирное положение: у украинской национальной команды остаются отличные шансы на попадание в стыковые матчи за право выступать на ЧМ-2026.

После пяти матчей в активе украинцев семь матчей и третье место в турнирной таблице своей группы. За это время «желто-синие» смогли восемь раз поразить ворота соперника и одиннадцать раз пропустили в свои.

Последние матчи: в ноябре главная команда Украины уже успела крупно проиграть Франции (0:4).

В октябре же сборная Украины смогла переиграть Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

До этого же подопечные Сергея Реброва уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: украинцам для выхода в стыковые встречи необходима только победа. Безусловно, им по силам выиграть, но это сделать будет крайне сложно.

В 2024 году сборная Украины выступала на чемпионате Европы, но не смогла выйти из группы, а теперь же хочет выйти на и на мировое первенство.

Исландия

Турнирное положение: исландская «националка» тоже имеет прекрасные шансы поехать на Мундиаль через стыковые матчи.

Сейчас в активе «викингов» семь очков и вторая строчка в табели о рангах своей группы.

За пять матчей исландцы смогли забить 13 мячей, а пропустили всего девять.

Последние матчи: в этом месяце главная команда Исландии смогла победить Азербайджан (2:0).

Месяцем ранее сборная Исландии сыграла вничью с Францией (2:2) и уступила Украине (3:5).

До этого подопечные Артнара Гюнлейгссона проиграли Франции (1:2) и разгромили Азербайджан (5:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: исландцы выступали на чемпионате мира только в 2016 году, когда смогли дойти до четвертьфинала. Сейчас же они хотят снова поехать на Мундиаль.

Для попадания в стыковые матчи сборной Исландии достаточно сыграть вничью в этой игре, а далее уже все будет зависеть от того, какой соперник попадется команде.

Статистика для ставок

Украина проиграла 1 из последних 4 матчей

Исландия выиграла 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче Украина переиграла Исландию со счетом 5:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.75, а победа Азербайджана — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: от этой игры зависит все, поэтому она вряд ли будет результативной, ведь цена ошибки высока.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: Украина по составу все же выглядит сильнее и должна побеждать.

Ставка: победа Украины с форой-1 за 2.18.