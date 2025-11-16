Украина и Исландия встретятся в решающем матче отбора на Чемпионат Мира. Украинцев устроят только 3 очка, а исландцев устроит и ничья. Именно это и делает игру в Варшаве одной из самых напряжённых в группе. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+2' Забарный нарушил правила в атаке.

45+1' Жёлтую карточку получил Йоханессон, сорвал атаку, сбив Малиновского.

45' Добавлена минута.

45' Хорошо прошёл Цыганков по правому флангу, скинул на Коноплю, но тот неточно навесил в штрафную.

43' Ванат сфолил в атаке, пытался зацепиться за мяч после длинной передачи Миколенко.

40' Пяткой пробил Ванат после прострела с фланга, в руки Олафссону.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 6 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 0 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 4 Фолы 1

38' Малиновский убегал в контратаку по левому флангу и столкнулся с соперником, арбитр не увидел фола.

36' Цыганков упал в штрафной, но пенальти не будет, сам Виктор не спорит с арбитром.

34' Ванат сфолил в атаке, боролся за мяч после паса Малиновского.

33' Миколенко не смог выиграть борьбу у соперника на фланге, но Зубков красиво пяткой отдавал.

31' Снова Зубков бьёт с линии штрафной, снова выше ворот уходит мяч.

29' Зубков пробил с линии штрафной после скидки Ваната — выше ворот.

29' Трубин забрал мяч после навеса с углового.

28' Гудмундссон бил в дальний угол после смещения в центр, угловой будет.

27' Ярмолюк неточно отдал на Цыганкова, Харальдссон перехватил.

25' Торстейссон сфолил на Матвиенко в прессинге, очень недоволен решением арбитра исландцев.

24' В перекладину пробил Цыганков! Отлично сместился с правого фланга и пробил с левой ноги, чуть-чуть не хватило.

22' Матвиенко выбил мяч из штрафной, неплохая комбинация могла получиться у Исландии.

20' С правого фланга навесил Цыганков, защитник перехватил передачу.

18' Конопля сместился с правого фланга и пробил с левой ноги — неточно.

17' Гудйонссен не прошёл по правому флангу, был уверен, что нарушали на нём правила.

15' Вилумссон пытался обработать мяч на линии штрафной, помешал защитник.

12' Малиновский в офсайде на правом фланге, отлично держат линию исландцы.

11' Ванат получил мяч в штрафной, но пробил выше ворот, срезался мяч с ноги.

09' Пальссон бил головой после навеса, попал в защитника.

07' Исландцы заработали угловой, Гудмундссон простреливал с левого фланга.

05' Ванат в офсайде оказался после длинной передачи.

03' Зубков пробил с левой после отскока – мимо ближнего угла.

02' Миколенко простреливал с левого фланга, попал в защитника.

01' Украина начала с центра поля, поехали!

До матча

19:55 Команды на поле! Прозвучат гимны — и начинаем!

19:50 В Варшаве около 7 градусов и сильный дождь. Как сообщает УЕФА, поле на стадионе «Легии» мокрое, что точно скажется на качестве игры.

19:30 Судейская бригада: главный арбитр — Энтони Тейлор (Англия); ассистенты — Гари Бесвик (Англия), Адам Нанн (Англия); ВАР — Стюарт Аттуэлл (Англия); АВАР — Даррен Ингленд (Англия); четвёртый арбитр — Сэм Барротт (Англия).

19:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Цыганков, Малиновский, Калужный, Ярмолюк, Зубков, Ванат.

Исландия: Олафссон, Эллертссон, Магнуссон, Ингасон, Пальссон, А. Гудмундссон, Йоханнессон, Харальдссон, Торстейнссон, А. Гудйонссен, Виллумссон.

Украина

Команда Сергея Реброва потерпела предсказуемое поражение во Франции, где не сумела нанести ни одного удара в створ и уступила 0:4 с дублем дубля Мбаппе. При этом именно матч в Париже стал единственным поражением Украины в этой квалификации: до него были две победы над Азербайджаном и результативная победа над сборной Исландии (5:3).

Теперь ситуация предельно проста — только три очка гарантируют украинцам второе место. Команда остаётся без Артема Довбика, Арсения Батагова и Владимира Бражко, но костяк основы должен выйти с первых минут. Домашний статус матча в Варшаве и комфортная атмосфера на «Стадион Мейски» делают Украину фаворитом — но права на ошибку больше нет.

Исландия

Исландия подходит к решающему туру в куда более уверенном состоянии. Команда Арнара Гуннлаугссона после сенсационной ничьей с Францией оформила важную выездную победу 2:0 над Азербайджаном.

Альберт Гудмундссон продолжает тянуть атакующую линию, а Ингасон добавляет надёжности в обороне — эта пара вновь определила исход матча в Баку. Исландцы забили 13 мячей в пяти турах, столько же, сколько Франция. И это подчёркивает их главный козырь — высокую результативность.

Для выхода в плей-офф гостям достаточно не проиграть в Варшаве, поэтому их план будет прагматичен: плотная оборона, упор на стандарты и контратаки.

