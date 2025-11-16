16 матча в 19-м туре чемпиоаната России по футболу сыграют «Уфа» и «Арсенал» Тула. Матч начнется в 14:00 мск.
«Уфа»
Турнирное положение: «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ
Первой лиги, набрав 19 очков. Разница мячей — 22:22.
Последние матчи: в последнем матче уфимская команда проиграла «Челябинску» со счетом 1:2.
До этого «Уфа» крупно обыграла «Енисей» (3:0) и вылетела из розыгрыша Кубка России проиграв «Нефтехимику» в серии пенальти со счетом 1:3. Основное время завершилось вничью, 1:1.
В последних пяти матчах команда на своем счету имеет две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке —8:7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Уфа» не смогла в последнем матче против «Челябинска» удержать победу в большинстве. Отметим, что у команды всего две победы в 14-ти матчах.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: туляки занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла при 26-ти забитых и 23-х пропущенных мячей.
Последние матчи: «Арсенал» в последнем матче обыграл с минимальным счетом «Сокол» (1:0).
До этого тульская команда обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 2:1 и смогла пройти воронежский «Факел» в Кубке России со счетом 3:2.
В пяти последних матчах «Арсенал» смог одержать три победы, один раз проиграл и свел один поединок вничью при восьми забитых и шести пропущенных мячах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: туляки имеют отличные шансы продолжить серию побед, которая сейчас составляет три матча. Отметим, что «Арсенал» забивает в каждом из последних пяти матчах. Забьет ли в этом поединке.
Статистика для ставок
- «Арсенал» Тула выиграла три последних матча
- «Уфа» проиграла последний матч
- «Арсенал» Тула забивает в восьми матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не видят фаворита перед предстоящей игрой. На победу каждой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.57.
Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче над хозяевами, которые находятся в продолжительном спаде.
Ставка: Победа «Арсенала» в матче за 2.60.
Прогноз: ожидаем, что в матче будет забито больше трех мячей. Это дополнительная ставка.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.20.