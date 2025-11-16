прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.60

16 матча в 19-м туре чемпиоаната России по футболу сыграют «Уфа» и «Арсенал» Тула. Матч начнется в 14:00 мск.

«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Календарь и таблица ФНЛ

Первой лиги, набрав 19 очков. Разница мячей — 22:22.

Последние матчи: в последнем матче уфимская команда проиграла «Челябинску» со счетом 1:2.

До этого «Уфа» крупно обыграла «Енисей» (3:0) и вылетела из розыгрыша Кубка России проиграв «Нефтехимику» в серии пенальти со счетом 1:3. Основное время завершилось вничью, 1:1.

В последних пяти матчах команда на своем счету имеет две победы, два поражения и один матч вничью. Разница мячей на этом отрезке —8:7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уфа» не смогла в последнем матче против «Челябинска» удержать победу в большинстве. Отметим, что у команды всего две победы в 14-ти матчах.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: туляки занимают девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 23 балла при 26-ти забитых и 23-х пропущенных мячей.

Последние матчи: «Арсенал» в последнем матче обыграл с минимальным счетом «Сокол» (1:0).

До этого тульская команда обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 2:1 и смогла пройти воронежский «Факел» в Кубке России со счетом 3:2.

В пяти последних матчах «Арсенал» смог одержать три победы, один раз проиграл и свел один поединок вничью при восьми забитых и шести пропущенных мячах.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: туляки имеют отличные шансы продолжить серию побед, которая сейчас составляет три матча. Отметим, что «Арсенал» забивает в каждом из последних пяти матчах. Забьет ли в этом поединке.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула выиграла три последних матча

«Уфа» проиграла последний матч

«Арсенал» Тула забивает в восьми матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры не видят фаворита перед предстоящей игрой. На победу каждой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.57.

Прогноз: Ожидаем победу гостей в матче над хозяевами, которые находятся в продолжительном спаде.

Ставка: Победа «Арсенала» в матче за 2.60.

Прогноз: ожидаем, что в матче будет забито больше трех мячей. Это дополнительная ставка.

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.20.