16 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Мексика и Уругвай. Начало игры — в 04:00 мск.

Мексика

Турнирное положение: Мексика, в отличие от нынешнего соперника, не боролась за попадание на чемпионат мира 2026 года, поскольку будет одной из принимающих его сторон.

Команда зато летом 2025 года выступала на главном турнире своей конфедерации — Золотом Кубке КОНКАКАФ, который в итоге и выиграла, победив в финале США.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле сыграла вничью с Эквадором (1:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от Колумбии со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Мексика проиграла лишь раз, а в четырех последних поединках ни разу не выиграла.

Такая форма говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на мировой исход, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Сесар Монтес и Рауль Хименес — лучшие бомбардиры команды на Золотом Кубке КОНКАКАФ с тремя голами.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, куда вышел по итогам южноамериканской квалификации.

Команда на девять очков отстала от победителя континентального отбора Аргентины и лишь по дополнительным показателям опередила своего ближайшего преследователя — Бразилию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральном поле одержала победу над Узбекистаном (2:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также был на высоте, когда с результатом 1:0 снова-таки на «ничейной» арене переиграл Доминиканскую Республику.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными товарищескими, Уругвай выиграл четырежды и ни разу не проиграл.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу или по крайней мере на ничью, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Мексики забивали обе команды

в семи из восьми последних матчей Уругвая хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Уругвай выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья — в 3.40, успех Мексики — в 3.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: Уругвай победит за 2.35