16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Франция. Начало встречи — в 20:00 мск.
Азребайджан
Турнирное положение: азербайджанцы уже лишились всех шансов на попадание на чемпионат мира и просто доигрывают текущий отбор.
В настоящий момент в активе азербайджанской «националки» одно очко и последнее место в турнирной таблице группы.
Главная команда Азербайджана смогла забить только два мяча в пяти матчах, а пропустила целых 13.
Последние матчи: в этом месяце сборная Азербайджана уже успела проиграть Исландии.
До этого же «милли» проиграли Украине (1:2) и Франции (0:3).
Перед этим же подопечные Айхана Аббасова поделили очки с Украиной (1:1) и были биты Исландией (0:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: азербайджанцы еще не принимали участие в крупных мировых турнирах и не сделают этого и сейчас. Ожиданий таких от команды, по правде говоря, и не было.
Для сборной Азербайджана любое заработанное очко в этой группе за счастье, а надеяться на что-то большее не приходится.
Франция
Турнирное положение: французы досрочно пробились на мировое первенство за тур до окончания отборе.
«Трехцветные» смогли набрать 13 очков и занимают уверенное первое место в турнирной таблице.
За пять матчей французская национальная команда забила 13 мячей, а пропустила всего три.
Последние матчи: 13 ноября «синие» успели в родных стенах разгромить Украину (4:0).
В октябре же главная команда Франции сыграла вничью с Исландией (2:2), но победила Азербайджан (3:0).
Также в квалификации к ЧМ-2026 сборная Франции победила Исландию (2:1) и Украину (2:0).
Не сыграют: травмирован Килиан Мбаппе.
Состояние команды: подопечные Дидье Дешама выполнили главную задачу и уже могут выдохнуть. Французы постоянно участвуют в чемпионатах мира и следующий не станет исключением.
Сборная Франции уже может начинать планомерную подготовку к Мундиалю, который состоится в следующем году.
Статистика для ставок
- Азербайджан не выигрывает на протяжении 15 последних матчей
- Франция не проигрывает на протяжении 6 последних матчей
- В последнем очном матче Франция разгромила Азербайджан со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.00, а победа Азербайджана — в 25.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.15.
Прогноз: Франция намного сильнее соперника и должна уверенно побеждать.
Ставка: победа Франции с форой-2,5 за 1.95.
Прогноз: ожидается результативный матч, французы не могут забивать мало.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.