прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 1.95

16 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Азербайджан и Франция. Начало встречи — в 20:00 мск.

Азребайджан

Турнирное положение: азербайджанцы уже лишились всех шансов на попадание на чемпионат мира и просто доигрывают текущий отбор.

В настоящий момент в активе азербайджанской «националки» одно очко и последнее место в турнирной таблице группы.

Главная команда Азербайджана смогла забить только два мяча в пяти матчах, а пропустила целых 13.

Последние матчи: в этом месяце сборная Азербайджана уже успела проиграть Исландии.

До этого же «милли» проиграли Украине (1:2) и Франции (0:3).

Перед этим же подопечные Айхана Аббасова поделили очки с Украиной (1:1) и были биты Исландией (0:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: азербайджанцы еще не принимали участие в крупных мировых турнирах и не сделают этого и сейчас. Ожиданий таких от команды, по правде говоря, и не было.

Для сборной Азербайджана любое заработанное очко в этой группе за счастье, а надеяться на что-то большее не приходится.

Франция

Турнирное положение: французы досрочно пробились на мировое первенство за тур до окончания отборе.

«Трехцветные» смогли набрать 13 очков и занимают уверенное первое место в турнирной таблице.

За пять матчей французская национальная команда забила 13 мячей, а пропустила всего три.

Последние матчи: 13 ноября «синие» успели в родных стенах разгромить Украину (4:0).

В октябре же главная команда Франции сыграла вничью с Исландией (2:2), но победила Азербайджан (3:0).

Также в квалификации к ЧМ-2026 сборная Франции победила Исландию (2:1) и Украину (2:0).

Не сыграют: травмирован Килиан Мбаппе.

Состояние команды: подопечные Дидье Дешама выполнили главную задачу и уже могут выдохнуть. Французы постоянно участвуют в чемпионатах мира и следующий не станет исключением.

Сборная Франции уже может начинать планомерную подготовку к Мундиалю, который состоится в следующем году.

Статистика для ставок

Азербайджан не выигрывает на протяжении 15 последних матчей

Франция не проигрывает на протяжении 6 последних матчей

В последнем очном матче Франция разгромила Азербайджан со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.00, а победа Азербайджана — в 25.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.15.

Прогноз: Франция намного сильнее соперника и должна уверенно побеждать.

Ставка: победа Франции с форой-2,5 за 1.95.

Прогноз: ожидается результативный матч, французы не могут забивать мало.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.00.