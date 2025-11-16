Немотивированная сборная Азербайджана принимает уже вышедшую на ЧМ Францию в последнем туре отбора

Сборные Франции и Азербайджана подходят к заключительному туру отборочного цикла в диаметрально разных состояниях: французам уверенная победа над Украиной уже гарантировала путёвку на чемпионат мира, тогда как Азербайджан после поражения от Исландии окончательно лишился даже минимальных шансов на стыки. Для команды Дидье Дешама это матч ротации и контроля формы, для хозяев — возможность завершить неудачный отбор хоть каким-то позитивным импульсом и проверить ближайший резерв в игре против топ-соперника.

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+1' Гооооол!!!

45' Нкунку заработал угловой.

41' Очередной гол арбитр не засчитывает и снова из-за игры рукой, на этот раз «отличился» Экитике. Отобрали дебютный забитый мяч за сборную Тюрам-Юльена.

40' Ударил Тео Эрнандес, но в створ не попал из-за небольшого рикошета.

39' Кривоцук фолит на Нкунку и получает заслуженную жёлтую карточку.

38' Со штрафным гости без особых проблем справились!

Статистика матча 1 Удары в створ 3 1 Удары мимо 2 27 Владение мячом 73 1 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 3 Фолы 7

37' Фолит в опасной близости от штрафной Аклиуш на Дашдамирове.

33' Бьёт Экитике, но его удар заблокировал Мустафазаде.

30' и всё-таки Гооооол!!!! 1:2. Слева Тюрам-Юльен сделал прекрасную диагональ направо в штрафную на Гюсто, тот в падении отдаёт передачу вдоль ворот на Аклиуша и Манес не промахнулся.

25' ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! После просмотра видеоповтора арбитри принял решение отменить гол команды Франция из-за нарушения правил. Рукой сыграл Нкунку.

24' Идет проверка VAR, это потенциальный гол для команды Франции.

24' Гооооол!!! Нкунку прострелил на Тео Эрнандеса, тот сильно пробил, но Магомедалиев парировал удар, подбор забрал Матета и отдал пас на Гюсто, Мало нанёс удар — мяч сперва угодил в Махмудова, затем в Экитике и влетел в ворота!

20' Опасный штрафной мог быть по центру ворот, но Махмудов направил мяч точно в руки Шевалье.

19' Метрах в 27 от собственной штрафной Конате откровенно пихнул в спину Дадашова — фол зафиксировал главный арбитр

17' Гоооооол. 1:1. Гюсто прекрасно исполняет подачу с правого фланга в штрафную, где Матета выиграл единоборство вверху и точным ударом головой сравнивает счёт в матче!!

15' Попытался убежать Дадашов по правому флангу, но защитники гостей пресекли эту смелую попытку.

12' Первая осмысленная атака французов, мяч после рикошета отскочил к Нкунку, он ударил в сторону ворот из-за пределов штрафной, но в створ не попал, рядом со штангой пролетела сфера.

10' Пытаются гости взять мяч под контроль, но не очень получается — много брака.

08' Очередной навес с левого фланга от Дашдамирова и с трудом французская оборона справилась с опасным моментом.

07' А хозяева не успокаиваются, К. Алиев ударил из-за пределов штрафной, но не попал в створ.

05' Это первый гол в истории противостояний Азербайджана и Франции.

04' Гооооооол!!!!!!!! 1:0. Прекрасная атака Азербайджана, Нуриев вырезал мяч между линий на Дашдамирова, следует прострел на Дадашова и тот удачно пробил из под Люки Эрнандеса. Шевалье не выручил.

02' Первый фол в матче — Дадашов нарушил правила в центре поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Азербайджана.

До матча

19:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:54 В Баку переменная облачность, температура 12 градусов.

19:52 Матч пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан).

19:50 Главным судьей матча будет Андрис Трейманис из Латвии.

Стартовые составы команд

Азербайджан: Магомедалиев, Дашдамиров, Мустафазаде, Кривоцюк, Махмудов, Дадашов, Х. Алиев, Бадалов, Нуриев, Хайбулаев, Г. Алиев.

Франция: Шевалье, Гюсто, Тюрам-Юльен, Нкунку, Экитике, Аклиуш, Конате, Заир-Эмери, Матета, Л. Эрнандес, Т. Эрнандес.

Азербайджан

Сборная Азербайджана подходит к матчу в состоянии затяжного кризиса: команда Айхана Аббасова не выигрывает уже больше года и давно потеряла шансы даже на стыки, а поражение от Исландии лишь подчеркнуло масштаб проблем — от слабой структуры игры до разницы мячей 2:13. Дисквалификация важного вингера Ахмадзаде вынуждает искать новые решения в атаке, где небольшой луч надежды даёт дебютант Руфат Аббасов.

Дома Азербайджан обычно сопротивляется чуть крепче, чем в гостях, но даже бакинский фактор не превращается в реальное преимущество — команда чаще всего лишь ограничивает масштаб поражения. В матче с Францией мотивация будет скорее имиджевой: попытаться не провалиться и оставить хоть какой-то позитивный штрих в провальном отборочном цикле.

Франция

Сборная Франции подходит к выезду в Баку в комфортном положении: команда Дидье Дешама уже оформила выход на чемпионат мира и идёт с шестиматчевой серией без поражений, уверенно контролируя ход отбора. Разгром Украины (4:0) лишь подтвердил разницу в уровне и глубине состава, которая позволяет французам сохранять качество даже при серьёзной ротации.

В Азербайджан не полетели Мбаппе, Камавинга и Коне, а ряд игроков основы получат отдых, но даже резервный вариант «синих» выглядит достаточно мощно, чтобы держать высокий темп и доминировать на протяжении всего матча. Турнирной интриги для Франции нет, однако мотивация футболистов зацепиться за минуты и статус команды не позволяют ожидать расслабленности — уровень дисциплины и исполнителей делает её фаворитом в любом сочетании состава.

Личные встречи

Между собой сборные встречались три раза: французы победили во всех матчах (2:0 в 1994 году, 10:0 в 1995, 3:0 в 2025).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81