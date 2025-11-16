прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 1.77

13 ноября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Албания и Англия. Начало встречи — 20:00 мск.

Албания

Турнирное положение: после 7 матчей Албания с 14 очками занимает вторую строчку в группе К отбора на ЧМ-2026.

Последние матчи:: в последнем поединке Албания обыграла Андорру в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 1:0.

Ранее албанцы обыграли в «товарняке» Иорданию (4:2) и оказались в гостях сильнее сербов (1:0) в отборе.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: без потерь.

Состояние команды: Албания проиграла лишь один матч в отборе. Обидчиком оказались англичане. В ключевом матче против сербов команда смогла заработать три очка.

Ответная игра с Англией уже ни на что не влияет — первое место прочно застолбили островитяне, а сербы уже никак не отодвинут со второй строчки. Но вряд ли албанцы захотят при своих фанатах играть плохо против англичан.

Англия

Турнирное положение: после 7 матчей Англия с 21 баллом лидирует в группе К отбора на ЧМ-2026.

Последние матчи: в последнем поединке Англия уверенно обыграла Сербию на «Уэмбли» со счетом 2:0

До того англичане разгромили Латвию (5:0)в отборочной встрече и обыграли Уэльс (3:0) в товарищеской игре.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подопечные Томаса Тухеля выглядят очень мощно на текущем отборе, ни разу не пропустив за 7 встреч отбора при 20 забитых голах.

Конечно, у «трех львов» не было какой-то внятной конкуренции, но со своим подбором игроков Англия всегда может считаться фаворитом в любой из встреч с командами, заметно уступающими им в классе.

Статистика для ставок

Албания проиграла лишь один матч в отборе чемпионата мира

Албания не проигрывает восемь игр кряду

Англия выиграла пять последних встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Албании дают 7,80, а на Англию — 1,42, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,71.

Прогноз: для обеих команд игра ничего не значит, но Албания постарается дать бой Англии при своих фанатах и сможет огорчить англичан впервые за отбор.

1.77 Тотал Албании больше 0.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Албания — Англия принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Основная ставка: Тотал Албании больше 0.5 за 1,77.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант, что албанцы не проиграют.

2.75 Албания не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Албания — Англия принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Дополнительная ставка: Албания не проиграет за 2,75.