В воскресенье, 16 ноября, сборная Албании примет сборную Англии в рамках 10-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+1' Перерыв. Не высокий темп игры, получается у команд создавать угрозы воротам в атаках с ходу, закономерный результат к середине матча.

45' Добавленное время 1 минута.

43' Серия подач в штрафную площадь сборной Англии, снимают верх защитники гостей.

41' Арбер Ходжа ворвался в штрафную Англии после прохода по левому флангу атаки Албании и пробил, подставил ногу один из защитников гостей, будет угловой подан албанцами.

Албания — Англия x.com

39' Желтая карточка показана Адаму Уортону, скосил он в центре поля Аслани.

38' Удар головой после подачи с углового Куансы в створ ворот Албании, успел среагировать Стракоша и намертво мяч зафиксировал.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 1 Удары мимо 1 29 Владение мячом 71 2 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 5 Фолы 4

37' Удар Джаррода Боуэна из пределов штрафной Албании в быстрой атаке Англии, в падении на угловой перевел мяч вратарь Стракоша.

35' Подача Райса со штрафного к воротам Албании, Дэн Бёрн тянулся к мячу чтобы нанести удар головой, но помешали ему защитники хозяев.

33' Отвечают команды позиционными атаками, до угроз воротам дело не доходит.

31' Получаются у албанцев быстрые атаки, Арбер Ходжа протащив мяч к штрафной Англии угловой заработал у ворот гостей.

28' Позиционная атака сборной Албании, внимательны в обороне футболисты из Англии.

25' Замена в составе сборной Албании: Хюсай ушел, вышел Балиу.

25' Повреждение у Хюсая, готовится замена в составе сборной Албании.

23' Снизился темп игры.

20' Позиционная атака сборной Англии, тщательно готовят гости угрозу воротам Албании.

18' Удар подключившегося к атаке Албании защитника Эльсеида Хюсая из-за пределов штрафной Англии, мяч выше ворот полетел.

17' Удар Райса с линии штрафной Албании, мяч над перекладиной ворот Стракоши пролетел.

15' Желтая карточка показана Юльберу Рамадани, жестко он встретил в центре поля Кейна.

13' Подача с углового к воротам Албании, Джон Стоунз совершил нарушение в штрафной хозяев.

12' Внимательно обороняются хозяева, не спеша разыгрывают мяч в центре поля гости.

10' Инициатива у сборной Англии, вынуждены албанцы защищаться.

07' Обостряющая передача Гарри Кейна на забегавшего за спины защитникам хозяев Райса, но вратарь Томас Стракоша эпизод прочитал и на выходе в падении мяч забрал.

05' Деклан Райс обработав мяч на границе штрафной площади Албании, пробил с лету, в падении поймал мяч вратарь хозяев Стракоша.

03' Сборная Англии начала матч активно,территориально преимущество у гостей.

01' Матч начался, с центр поля разыграли футболисты сборной Англии.

До матча

Албания — Англия x.com

19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране, вмещающем 22 000 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Марко Гуида из Италии.

Стартовые составы команд

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Алийи, Исмайли, Аслани, Лячи, Рамадани, Байрами, Ходжа, Узуни.

Англия: Хендерсон, О'Райли, Стоунз, Куанса, Бёрн, Райс, Эзе, Беллингем, Уортон, Кейн, Боуэн.

Албания

После 7 матчей Албания с 14 очками занимает вторую строчку в группе К отбора на ЧМ-2026. В последнем поединке Албания обыграла Андорру в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 1:0. Ранее албанцы обыграли в «товарняке» Иорданию (4:2) и оказались в гостях сильнее сербов (1:0) в отборе.

Албания проиграла лишь один матч в отборе. Обидчиком оказались англичане. В ключевом матче против сербов команда смогла заработать три очка. Ответная игра с Англией уже ни на что не влияет — первое место прочно застолбили островитяне, а сербы уже никак не отодвинут со второй строчки. Но вряд ли албанцы захотят при своих фанатах играть плохо против англичан.

Англия

После 7 матчей Англия с 21 баллом лидирует в группе К отбора на ЧМ-2026. В последнем поединке Англия уверенно обыграла Сербию на «Уэмбли» со счетом 2:0. До того англичане разгромили Латвию (5:0)в отборочной встрече и обыграли Уэльс (3:0) в товарищеской игре.

Подопечные Томаса Тухеля выглядят очень мощно на текущем отборе, ни разу не пропустив за 7 встреч отбора при 20 забитых голах. Конечно, у «трех львов» не было какой-то внятной конкуренции, но со своим подбором игроков Англия всегда может считаться фаворитом в любой из встреч с командами, заметно уступающими им в классе.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 7 матчей, во всех 7-ми победу одержала сборная Англии.

