В воскресенье, 16 ноября, сборная Албании примет сборную Англии в рамках 10-го тура отбора на Чемпионат Мира-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
45+1' Перерыв. Не высокий темп игры, получается у команд создавать угрозы воротам в атаках с ходу, закономерный результат к середине матча.
45' Добавленное время 1 минута.
43' Серия подач в штрафную площадь сборной Англии, снимают верх защитники гостей.
41' Арбер Ходжа ворвался в штрафную Англии после прохода по левому флангу атаки Албании и пробил, подставил ногу один из защитников гостей, будет угловой подан албанцами.
39' Желтая карточка показана Адаму Уортону, скосил он в центре поля Аслани.
38' Удар головой после подачи с углового Куансы в створ ворот Албании, успел среагировать Стракоша и намертво мяч зафиксировал.
37' Удар Джаррода Боуэна из пределов штрафной Албании в быстрой атаке Англии, в падении на угловой перевел мяч вратарь Стракоша.
35' Подача Райса со штрафного к воротам Албании, Дэн Бёрн тянулся к мячу чтобы нанести удар головой, но помешали ему защитники хозяев.
33' Отвечают команды позиционными атаками, до угроз воротам дело не доходит.
31' Получаются у албанцев быстрые атаки, Арбер Ходжа протащив мяч к штрафной Англии угловой заработал у ворот гостей.
28' Позиционная атака сборной Албании, внимательны в обороне футболисты из Англии.
25' Замена в составе сборной Албании: Хюсай ушел, вышел Балиу.
25' Повреждение у Хюсая, готовится замена в составе сборной Албании.
23' Снизился темп игры.
20' Позиционная атака сборной Англии, тщательно готовят гости угрозу воротам Албании.
18' Удар подключившегося к атаке Албании защитника Эльсеида Хюсая из-за пределов штрафной Англии, мяч выше ворот полетел.
17' Удар Райса с линии штрафной Албании, мяч над перекладиной ворот Стракоши пролетел.
15' Желтая карточка показана Юльберу Рамадани, жестко он встретил в центре поля Кейна.
13' Подача с углового к воротам Албании, Джон Стоунз совершил нарушение в штрафной хозяев.
12' Внимательно обороняются хозяева, не спеша разыгрывают мяч в центре поля гости.
10' Инициатива у сборной Англии, вынуждены албанцы защищаться.
07' Обостряющая передача Гарри Кейна на забегавшего за спины защитникам хозяев Райса, но вратарь Томас Стракоша эпизод прочитал и на выходе в падении мяч забрал.
05' Деклан Райс обработав мяч на границе штрафной площади Албании, пробил с лету, в падении поймал мяч вратарь хозяев Стракоша.
03' Сборная Англии начала матч активно,территориально преимущество у гостей.
01' Матч начался, с центр поля разыграли футболисты сборной Англии.
До матча
19:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!
19:50 Матч пройдет на стадионе «Эйр Албания» в Тиране, вмещающем 22 000 зрителей.
19:40 Главным судьей матча будет Марко Гуида из Италии.
Стартовые составы команд
Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Алийи, Исмайли, Аслани, Лячи, Рамадани, Байрами, Ходжа, Узуни.
Англия: Хендерсон, О'Райли, Стоунз, Куанса, Бёрн, Райс, Эзе, Беллингем, Уортон, Кейн, Боуэн.
Албания
После 7 матчей Албания с 14 очками занимает вторую строчку в группе К отбора на ЧМ-2026. В последнем поединке Албания обыграла Андорру в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 1:0. Ранее албанцы обыграли в «товарняке» Иорданию (4:2) и оказались в гостях сильнее сербов (1:0) в отборе.
Албания проиграла лишь один матч в отборе. Обидчиком оказались англичане. В ключевом матче против сербов команда смогла заработать три очка. Ответная игра с Англией уже ни на что не влияет — первое место прочно застолбили островитяне, а сербы уже никак не отодвинут со второй строчки. Но вряд ли албанцы захотят при своих фанатах играть плохо против англичан.
Англия
После 7 матчей Англия с 21 баллом лидирует в группе К отбора на ЧМ-2026. В последнем поединке Англия уверенно обыграла Сербию на «Уэмбли» со счетом 2:0. До того англичане разгромили Латвию (5:0)в отборочной встрече и обыграли Уэльс (3:0) в товарищеской игре.
Подопечные Томаса Тухеля выглядят очень мощно на текущем отборе, ни разу не пропустив за 7 встреч отбора при 20 забитых голах. Конечно, у «трех львов» не было какой-то внятной конкуренции, но со своим подбором игроков Англия всегда может считаться фаворитом в любой из встреч с командами, заметно уступающими им в классе.
Личные встречи
За всю историю команды сыграли 7 матчей, во всех 7-ми победу одержала сборная Англии.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.77