прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.50

14 ноября в матче отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют Гибралтар и Черногория. Игра начнется в 22:45 по мск.

Гибралтар

Турнирное положение: после шести туров Гибралтар занимает последнее строчку в группе L отборочного турнира на ЧМ-2026.

Последние матчи: в последнем матче Гибралтар проиграл с крупным счетом Хорватии (0:3).

До этого команда проиграла в товарищеском матче Новой Каледонии со счетом 0:2 и проиграла минимально в поединке отбора Фарерским островам (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Гибралтар проиграл все матчи отбора с общим счетом 2:20. Команда ужасна показала себя в шести матчах.

Черногория

Турнирное положение: после шести туров Черногория занимает предпоследнее, четвертое строчку в группе L отборочного турнира на ЧМ-2026.

Последние матчи: в последнем поединке Черногория в товарищеском матче обыграла Лихтенштейн со счетом 2:1.

До этого команда крупно проиграла в отборе Фарерским островам со счетом 0:4 и Хорватии с таким же счетом. Ранее была еще одно поражение. На этот раз, чехам со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: несмотря на две победы в начале отборочного турнира, Черногория проиграла все остальные встречи с общим счетом 0:10.

Статистика для ставок

Черногория проиграла четыре матча к ряду с общим счетом 0:10

Гибралтар проиграл все матчи отбора, пропустив 20 мячей.

В последнем матче между сборными победу одержала Черногория (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Черногории дают 1,22, а на Гибралтар— 15,00, ничью букмекеры оценивают в 6,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.

Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.

2.50 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Гибралтар — Черногория позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.50.

Прогноз: Не видим очевидного поражения одной из команд. Футбол от сборных похож на мрак, так что их уровень перед матчем кажется равным.

6.00 Ничья в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч Гибралтар — Черногория принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Ничья в матче за 6.00.