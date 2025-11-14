14 ноября в матче отбора к чемпионату мира 2026 года сыграют Гибралтар и Черногория. Игра начнется в 22:45 по мск.
Гибралтар
Турнирное положение: после шести туров Гибралтар занимает последнее строчку в группе L отборочного турнира на ЧМ-2026.
Последние матчи: в последнем матче Гибралтар проиграл с крупным счетом Хорватии (0:3).
До этого команда проиграла в товарищеском матче Новой Каледонии со счетом 0:2 и проиграла минимально в поединке отбора Фарерским островам (0:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гибралтар проиграл все матчи отбора с общим счетом 2:20. Команда ужасна показала себя в шести матчах.
Черногория
Турнирное положение: после шести туров Черногория занимает предпоследнее, четвертое строчку в группе L отборочного турнира на ЧМ-2026.
Последние матчи: в последнем поединке Черногория в товарищеском матче обыграла Лихтенштейн со счетом 2:1.
До этого команда крупно проиграла в отборе Фарерским островам со счетом 0:4 и Хорватии с таким же счетом. Ранее была еще одно поражение. На этот раз, чехам со счетом 0:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: несмотря на две победы в начале отборочного турнира, Черногория проиграла все остальные встречи с общим счетом 0:10.
Статистика для ставок
- Черногория проиграла четыре матча к ряду с общим счетом 0:10
- Гибралтар проиграл все матчи отбора, пропустив 20 мячей.
- В последнем матче между сборными победу одержала Черногория (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Черногории дают 1,22, а на Гибралтар— 15,00, ничью букмекеры оценивают в 6,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,67.
Прогноз: Ожидаем, что в матче обе команды смогут забить. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.50.
Прогноз: Не видим очевидного поражения одной из команд. Футбол от сборных похож на мрак, так что их уровень перед матчем кажется равным.
Ставка: Ничья в матче за 6.00.