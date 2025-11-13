прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

13 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Литва и Израиль. Начало игры — в 20:00 мск.

Литва

Турнирное положение: Литовцы проваливают очередную квалификацию. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

При этом Литва в 7 поединках отбора набрала лишь 3 очка. А вот отличилась команда 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Литовцы были биты Польшей (0:2).

До того команда с боем уступила Финляндии (1:2). Да и поединок с Нидерландами завершился досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках Литва забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Литовцы нынче выглядят бледновато. Да и поединки с более-менее крепкими оппонентами даются им натужно.

Причем Литва традиционно неудачно противостоит Израилю. Все три очных поединка завершились для прибалтийцев поражениями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Литовцы способны оказать достойное сопротивление израильтянам.

Израиль

Турнирное положение: Израильтяне квалификацию на чемпионат мира проводят неудачно. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем Израиль в 7 матчах отборочного турнира набрал 9 очков. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 19 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Израильтяне уступили Италии (0:3).

До того команда была разбита мощной Норвегией (0:5). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила итальянцам (4:5).

При этом Израиль в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Израильтяне в последних матчах выглядели бледновато. Команда уступила в 3 последних поединках.

При этом Израиль имеет огромные сложности в плане надежности своих тылов. В трёх последних матчах команда пропустила 13 мячей.

Израильтяне в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч. А вот литовцев команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда вполне способна преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Литовцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

Израиль уступил в 3 своих последних поединках

Израильтяне одолели Литву во всех 3 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Израиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.05.

Прогноз: Израиль выглядит в разы монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости достаточно сильны в плане реализации, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

2.08 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Литва — Израиль принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа Израиля в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Литва — Израиль принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00