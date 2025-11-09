Оттолкнутся ли «фиалки» от дна турнирной таблицы?

ставка за 2.70, прогноз на матч Серии A 9 ноября 2025 года

9 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за выживание в элите. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» всего на один пункт отстает от спасительной 17 позиции. Команда отличилась всего 6 результативными выстрелами в 10 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Генуэзцы одолели «Сассуоло» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Кремонезе» (0:2). Да и поединок с «Торино» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Дженоа» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Руслан Малиновский — дисквалифицирован.

Состояние команды: Генуэзцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила дважды кряду.

Причем «Дженоа» традиционно неудачно противостоит «Фиорентине». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается выбраться из опасной зоны.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» выдали провальный старт. Команда пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» набрала лишь 4 очка в десяти турах текущего чемпионата. Команда отличилась всего 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» уступили «Майнцу» (1:2).

До того команда была бита скромным «Лечче» (0:1). А вот чуть ранее потерпела поражение от крепкого «Интера» (0:3).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Робин Госенс — травмирован.

Состояние команды: «Фиалки» не преуспевают в плане реализации. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от спасительного 17 места измеряется тремя очками.

Правда, генуэзцев команда обыграла в двух последних очных поединках. А вот не проигрывают «Дженоа» «фиалки» уже 6 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Фиалки» постараются оттолкнуться от дна таблицы.

Статистика для ставок

«Фиалки» уже 6 лет не проигрывают «Дженоа»

«Фиорентина» уступила в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.40 и 1.51.

Прогноз: «Фиалки» мотивированы оттолкнуться от дна турнирной таблицы, и уж точно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же в последнее время успешно противостоят генуэзцам.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40