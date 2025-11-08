8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск.
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» стартовал неплохо, расположившись на 11-м месте в Бундеслиге после 9 туров, набрав 11 очков при 11 забитых мячах и 15 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Фрайбургом» в Бундеслиге — 0:0.
До того команда обыграла «Арминию» (2:1) в Кубке Германии и проиграла «Вердеру» (0:1) в Бундеслиге.
В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Унион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированы — Маркграф, Сков, Триммель.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Унион» пока не отличается особой стабильностью по ходу сезона, что делает команду из столицы Германии явным участником борьбы за место в середине таблицы.
После ярких первых лет в Бундеслиге, столичные потихоньку становятся середняком высшего дивизиона немецкого футбола.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» стартовал здорово, лидируя в Бундеслиге после 9 туров, набрав 18 очков при 33 забитых мячах и 4 пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «ПСЖ» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов.
До того команда обыграла «Байер» (3:0) в Бундеслиге и разгромила «Кельн» (4:1) в Кубке Германии.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Бавария» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота только дважды.
Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито, Мусиала.
Состояние команды: «Бавария» пока является единственной командой в текущем сезоне, которая все свои встречи исключительно завершала победами.
Стоит также отметить, что мюнхенцы выглядят весьма монолитно и вряд ли кто-то составит им борьбу за чемпионство в текущем сезоне.
Статистика для ставок
- «Бавария» выиграла все матчи в текущем сезоне
- «Унион» ни разу не обыгрывал «Баварию» в своей истории
- Последний матч между командами в Берлине завершился результативной ничьей — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.
Прогноз: «Бавария» выглядит абсолютным фаворитом встречи, но «Унион» будет изо всех сил стараться дать бой мюнхенскому гранду
Ставка: Победа «Униона» с форой +1,5 за 2.17.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором команды забьют менее 3 голов за матч
Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.81