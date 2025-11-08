прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.17

8 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» стартовал неплохо, расположившись на 11-м месте в Бундеслиге после 9 туров, набрав 11 очков при 11 забитых мячах и 15 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неоднозначно, сыграв вничью с «Фрайбургом» в Бундеслиге — 0:0.

До того команда обыграла «Арминию» (2:1) в Кубке Германии и проиграла «Вердеру» (0:1) в Бундеслиге.

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Унион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированы — Маркграф, Сков, Триммель.

Состояние команды: «Унион» пока не отличается особой стабильностью по ходу сезона, что делает команду из столицы Германии явным участником борьбы за место в середине таблицы.

После ярких первых лет в Бундеслиге, столичные потихоньку становятся середняком высшего дивизиона немецкого футбола.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» стартовал здорово, лидируя в Бундеслиге после 9 туров, набрав 18 очков при 33 забитых мячах и 4 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, обыграв в гостях «ПСЖ» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов.

До того команда обыграла «Байер» (3:0) в Бундеслиге и разгромила «Кельн» (4:1) в Кубке Германии.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Бавария» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота только дважды.

Не сыграют: травмированы — Дэвис, Ито, Мусиала.

Состояние команды: «Бавария» пока является единственной командой в текущем сезоне, которая все свои встречи исключительно завершала победами.

Стоит также отметить, что мюнхенцы выглядят весьма монолитно и вряд ли кто-то составит им борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла все матчи в текущем сезоне

«Унион» ни разу не обыгрывал «Баварию» в своей истории

Последний матч между командами в Берлине завершился результативной ничьей — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.38 и 2.81.

Прогноз: «Бавария» выглядит абсолютным фаворитом встречи, но «Унион» будет изо всех сил стараться дать бой мюнхенскому гранду

Ставка: Победа «Униона» с форой +1,5 за 2.17.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором команды забьют менее 3 голов за матч

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.81