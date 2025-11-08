В Берлине снова ждут футбольного чуда — «Унион» попробует остановить безупречную «Баварию». Команда Венсана Компани не знает поражений уже 16 матчей, а хозяева, несмотря на ограниченные ресурсы, остаются одной из самых неприятных домашних команд Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

23' Та оказался с мячом на правом фланге после отскока, но не смог его сохранить, Роте хорош в отборе.

22' Штрафной заработал Кейн, позиция для подачи.

20' Анса убегал в контратаку по центру, но неточно отдал на партнёра.

19' Кейна жёстко встретил Роте в центре поля, арбитр устно предупредил игрока «Униона».

17' Луис Диас прорвался по левому флангу мимо двух защитников, но сам упал в штрафной.

16' Лейте навесил со штрафного, Та сыграл головой.

15' Лаймер сбил Анса на входе в штрафную — первая жёлтая карточка в матче, и она игроку «Баварии».

14' Роте на левом фланге обыграл Киммиха, но всё-таки упустил мяч за боковую.

12' Станишич пытался выбить мяч на фланге, но срезал его в сторону своих ворот – повезло, что там Нойер, который вынес с левой ноги.

11' ВАР отменил гол, был офсайд у Анса! Как же обидно для берлинцев!

09' ГООООООООООООООЛ! «Унион» впереди, ничего себе! Кверфельд скинул головой после подачи с углового, Анса головой пробил в угол! 1:0!

09' Анса не успел к мячу на дальней штанге, но скинул на Роте — его удар заблокировал Упамекано.

08' Кейн отработал в штрафной, не дал пробить сопернику.

07' И снова активен Хаберер! Подключился по правому флангу и пробил, Та заблокировал!

06' С правого фланга пытался забросить Хаберер – мяч пришёл прямо в ноги Нойеру.

04' Диас потерял мяч на левом фланге, но Хаберер решил не убегать в контратаку, предпочёл сохранить мяч.

02' Хаберер навесил со штрафного, Та выбил головой.

01' «Бавария» начала с центра, поехали!

До матча

17:25 В Берлине достаточно прохладно (около 7 градусов), но осадков или ветра нет, футболу ничто не должно помешать.

17:15 Судейская бригада: главный арбитр — Флориан Экcнер (Германия); ассистенты — Николай Киммейер (Германия) и Мития Штегеманн (Германия); четвёртый судья — Франк Вилленборг (Германия); ВАР — Катрин Рафальски (Германия); АВАР — Юстус Цорн (Германия).

16:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Унион»: Рённов, Лейте, Кверфельд, Духи, Роте, Хедира, Кемляйн, Хаберер, Шефер, Анса, Бёрк.

«Бавария»: Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Киммих, Горецка, Диас, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Унион»

С приходом Штеффена Баумгарта «Унион» остался верен себе: сдержанный стиль, самоотдача и максимальная компактность. За девять туров берлинцы набрали 11 очков, что позволяет им держаться в десятке лучших — результат достойный для клуба с таким бюджетом. Но голов откровенно не хватает. В четырёх из пяти последних матчей Бундеслиги команда не забивала, и именно в атаке сейчас кроется главная проблема.

В матче с «Фрайбургом» на прошлых выходных (0:0) «Унион» вновь выглядел надёжно сзади, но без идей впереди. Берлинцы обычно не дают играть никому, но и сами редко создают моменты. На их счету — всего 11 голов в 9 турах, меньше только у команд из нижней части таблицы.

При этом дома, на «Альте Фёрстерай», «Унион» проиграл всего раз — «Хоффенхайму» (2:4). Отсутствие капитана Кристофера Триммеля (дисквалификация) и травмированного Роберта Скоба осложнит задачу, но Баумгарт не из тех, кто ищет оправдания. В атаке снова выйдет Андрей Илич — форвард по-прежнему без голов в Бундеслиге, но с завидным объёмом работы без мяча.

«Бавария»

«Бавария» идёт по расписанию — девять туров, девять побед. Команда Компани ещё не теряла очков в сезоне и вдобавок продлила победную серию до 16 матчей после триумфа в Париже (2:1 с «ПСЖ») в Лиге чемпионов. Причём мюнхенцы почти тайм играли вдесятером — и всё равно дожали соперника.

В чемпионате «Бавария» забила уже 33 мяча, в среднем 3,6 за игру, и в 13 из 16 официальных встреч сезона отправляла в ворота соперников минимум три. У Компани выстроена команда, которая давит не только качеством, но и за счёт высоких оборотов, прессинга и мгновенных переходов из обороны в атаку. При этом мюнхенцы успевают сохранять баланс — семь «сухих» матчей с начала сезона говорят сами за себя.

Кадрово всё стабильно: вне игры остаются Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Джамал Мусиала, а Рафаэл Геррейру пропустит матч в целях профилактики. Впрочем, даже без них опций хватает — Луис Диас, Майкл Олисе и Гарри Кейн держат оборону соперников в постоянном напряжении. Кейн уже забил 12 мячей, англичанин лидирует в гонке бомбардиров и не намерен сбавлять темп.

Личные встречи

В официальных матчах «Унион» ни разу не побеждал «Баварию», но именно с мюнхенцами брал очки весной — 1:1 в Берлине, прервав серию поражений. На домашней арене «Унион» редко проигрывает всухую, и «Альте Фёрстерай» давно имеет репутацию стадиона, где любая команда рискует потерять очки.

Для «Баварии» это — не только шанс продлить рекордную серию, но и последний матч перед паузой. Для «Униона» — возможность заявить о себе в игре против лучшей команды страны.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.17.