8 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Волга» из Ульяновска. Начало встречи — 17:00 мск.
«КАМАЗ»
Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков.
В активе «КАМАЗа» восемь побед, пять матчей вничью и четыре поражения при 30-ти забитых и 17-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке команда выступила удачно. «КАМАЗ» обыграл «Чайку» в гостях со счетом 2:0.
До этого команда смогла пройти «Челябинск» в матче Кубка России по серии пенальти и разгромила «Енисей» в чемпионате со счетом 5:0.
В последних пяти матчах «КАМАЗ» имеет на своем счету три победы, один матч вничью и одно поражение при разнице мячей 11:3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «КАМАЗ» отделяет всего один балл до четвертого места, что дает возможность команде закрепиться в зоне борьбы за выход в высший дивизион. Команда пока не дает повода для сомнений в этом.
«Волга» Ульяновск
Турнирное положение: Ульяновский клуб проваливает сезон и располагается на 15-й строчке, набрав 15 очков.
В активе «Волги» четыре победы, три матча вничью и десять поражений при 18-ти забитых и 30-ти пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем поединке клуб сыграл неудачно. «Волга» проиграла «Родине» со счетом 1:2.
До этого команда минимально проиграла «Соколу» (0:1) и смог обыграть «Уфу» со счетом 2:0.
В последних пяти поединках «Волга» испытывает проблемы: четыре поражения и одна победа при шести забитых и девяти пропущенных мячах.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Волга» имеет проблемы в обороне. Команда занимает второе место с конца по пропущенным мячам, пропуская по 1,6 мяча в среднем за игру.
Статистика для ставок
- «КАМАЗ» забил 11 мячей в последних пяти матчах
- «Волга» проиграла четыре матча из пяти последних
- «КАМАЗ» забил больше всех в лиге — 30
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «КАМАЗа» дают 2,00, а на «Волгу» — 3,65, ничью букмекеры оценивают в 3,15.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.
Прогноз: «КАМАЗ» выглядит уверенно в последних матчах. Мы ожидаем победу хозяев в матче.
Ставка: Победа «КАМАЗа» в матче за 2.00.
Прогноз: Сыграем на тотале больше 3 мяче в матче. Это дополнительная ставка.
Ставка: ТБ 3 в матче за 3.10.