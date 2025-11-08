прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2,00

8 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «КАМАЗ» и «Волга» из Ульяновска. Начало встречи — 17:00 мск.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: Команда из Набережных Челнов занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 29 очков.

В активе «КАМАЗа» восемь побед, пять матчей вничью и четыре поражения при 30-ти забитых и 17-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке команда выступила удачно. «КАМАЗ» обыграл «Чайку» в гостях со счетом 2:0.

До этого команда смогла пройти «Челябинск» в матче Кубка России по серии пенальти и разгромила «Енисей» в чемпионате со счетом 5:0.

В последних пяти матчах «КАМАЗ» имеет на своем счету три победы, один матч вничью и одно поражение при разнице мячей 11:3.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «КАМАЗ» отделяет всего один балл до четвертого места, что дает возможность команде закрепиться в зоне борьбы за выход в высший дивизион. Команда пока не дает повода для сомнений в этом.

«Волга» Ульяновск

Турнирное положение: Ульяновский клуб проваливает сезон и располагается на 15-й строчке, набрав 15 очков.

В активе «Волги» четыре победы, три матча вничью и десять поражений при 18-ти забитых и 30-ти пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем поединке клуб сыграл неудачно. «Волга» проиграла «Родине» со счетом 1:2.

До этого команда минимально проиграла «Соколу» (0:1) и смог обыграть «Уфу» со счетом 2:0.

В последних пяти поединках «Волга» испытывает проблемы: четыре поражения и одна победа при шести забитых и девяти пропущенных мячах.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Волга» имеет проблемы в обороне. Команда занимает второе место с конца по пропущенным мячам, пропуская по 1,6 мяча в среднем за игру.

Статистика для ставок

«КАМАЗ» забил 11 мячей в последних пяти матчах

«Волга» проиграла четыре матча из пяти последних

«КАМАЗ» забил больше всех в лиге — 30

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «КАМАЗа» дают 2,00, а на «Волгу» — 3,65, ничью букмекеры оценивают в 3,15.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

Прогноз: «КАМАЗ» выглядит уверенно в последних матчах. Мы ожидаем победу хозяев в матче.

2.00 Победа «КАМАЗа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «КАМАЗа» в матче за 2.00.

Прогноз: Сыграем на тотале больше 3 мяче в матче. Это дополнительная ставка.

3.10 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3 в матче за 3.10.