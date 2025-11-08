«Эвертон» встретится с «Фулхэмом» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 18:00 по мск.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» располагаются на 14-й позиции в таблице чемпионата Англии с 12-ю очками в активе после 10-и туров. «Эвертон» опережает зону вылета на 5 пунктов.

Команда также занимает 14-ю строчку в лиге по результатам домашних матчей, набрав 8 баллов из 15-и возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 46-й минуте. Матчем ранее команда уступила «Тоттенхэму» со счетом 0:3.

«Ириски» не могут победить в рамках чемпионата Англии на протяжении 3-х встреч подряд. За этот отрезок «Эвертон» также уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

Не сыграют: Брантвэйт и Паттерсон (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Эвертон» довольно удачно стартовал, но затем команда начала частенько терять очки. «Ириски» до сих пор находятся далековато от зоны вылета, но если они и дальше будут регулярно терять очки, то скоро окажутся на дне турнирной таблицы.

У команды есть нападающий Илиман Ндиайе, который поучаствовал в половине забитых мячей в рамках АПЛ. Этот форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу за 10 встреч в чемпионате Англии.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Эта команда также находятся близко к зоне вылета, занимая 15-е место в таблице АПЛ после 10-и туров. «Фулхэму» удалось набрать 11 очков за этот отрезок.

Команда делит последнее место с «Вулверхэмптоном» по результатам гостевых встреч. «Фулхэму» удалось набрать лишь 1 балл из 15-и возможных в матчах на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ команда разгромила все тот же «Вулверхэмптон» со счетом 3:0, а матчем ранее смогла обыграть «Уикомб Уондерерз» по пенальти в Кубке английской лиги.

До этого у «Фулхэма» было 4 поражения подряд в АПЛ. За этот отрезок команда уступила «Астон Вилле» (1:3), «Борнмуту» (1:3), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:2).

У «Фулхэма» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: У «дачников» случился провальный отрезок и команда тут же попала в яму, из которой довольно тяжело выбраться. В последнем туре удалось обыграть «Вулверхэмптон», но проблемы никуда не делись.

Интересно, что в последних 3-х очных встречах «Фулхэм» дважды играл вничью с «Эвертоном» (0:0 и 1:1), а также однажды проиграл. Получится ли на сей раз доставить проблемы «ирискам» в гостях? На чужом поле это будет сделать очень непросто...

Статистика для ставок

«Эвертон» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

«Фулхэм» набрал лишь 1 очко из 15-и возможных на чужом поле в нынешнем сезоне АПЛ

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 2.15, победа «Фулхэма» — 3.50, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.17 и 1.70 соответственно.

Прогноз: Голевой феерии ждать не стоит. Судьбу матча решит 1 или 2 точных удара.

Ставка: Тотал 2 больше за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Эвертон» одержит победу в предстоящем матче. «Фулхэм» очень плохо выступает на чужом поле в нынешнем сезоне АПЛ.

Ставка: Победа «Эвертона» за 2.15.