прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.04

6 ноября в 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» нынешний сезон проводят блекло. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 7 очков отстает от медальной зоны. А вот отличилась команда 22 результативными выстрелами в 14 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» уступили «Краснодару» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Оренбургу» (1:0). Да и поединок с махачкалинским «Динамо» принес успех (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» крепки, вот только стабильностью не отличаются. А вот состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Спартак» традиционно сложно противостоит «Локомотиву». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Красно-белые» намерены побороться за Кубок страны.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» текущий чемпионат проводят продуктивно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Локомотив» лишь на 5 очков отстает от лидера. Команда отличилась 30 забитыми мячами при 19 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железнодорожники» были биты «Зенитом» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Акрон» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение крепкой «Балтике» (2:1).

При этом «Локомотив» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» намерены побороться за успех на обоих фронтах. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Локомотив» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и Алексей Батраков отличился уже 10 голами в чемпионате.

Команда на нынешнем отрезке выглядит не столь ярко. «Железнодорожники» не побеждали в двух своих последних матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда Михаила Галактионова намерена реабилитироваться за неудачу в Санкт-Петербурге.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Локомотив» в среднем забивает 2 гола за матч

«Спартак» до последней коллизии победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.20.

Прогноз: «Спартак» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка во всю прыть понесется в атаку.

Номинальные хозяева намерены побороться за Кубок, да и «Локомотив» нынче крайне нестабилен.

2.04 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Спартак» — «Локомотив» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Спартака» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.79 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.79 на матч «Спартак» — «Локомотив» принесёт прибыль 1790₽, общая выплата — 2790₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.79