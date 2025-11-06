На «Лукойл Арене» стартует, пожалуй, самое принципиальное противостояние четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, «Спартак» принимает «Локомотив». Для обеих команд это шанс своеобразного перезапуска сезона — одни ищут спасения после череды неудач, другие хотят вернуть уверенность после первого поражения в чемпионате. Следить за ходом дерби можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

04' ГОООООООООООООООЛ! Впереди «Спартак»! Веселов потащи удар головой от Гарсии, но Ливай сам же добил с левой! 1:0!

01' В первой же атаке момент был у Маркиньоса, Веселов вытащил!

01' «Локо» начал с центра, дерби стартует!

До матча

19:30 Команды на поле, все готово к старту!

19:20 «Добро пожаловать в Колизей» гласит перфоманс фанатов «Спартака», дерби обещает быть огненным!

19:10 В Москве комфортная погода для футбола, около 9 градусов, но по ходу матча обещают дождь. Кубковая атмосфера!

«Лукойл-Арена» перед матчем LiveSport.Ru

18:55 Под гул домашней трибуны «Спартак» тоже вышел размяться, чуть больше получаса до свистка.

Разминка игроков «Спартака» LiveSport.Ru

18:50 Гости первые на разминке, около 40 минут до дерби!

Разминка игроков «Локомотива» LiveSport.Ru

18:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Павел Кукуян. Помощники главного — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Виктор Кулагин.

«Лукойл-арена» перед матчем LiveSport.Ru

18:35 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Спартак»: Помазун, Ву, Джику, Денисов, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Локомотив»: Веселов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.

«Спартак»

Текущее положение в РПЛ заставляет «Спартак» концентрироваться на Кубке России. После поражения от «Краснодара» (0:1) команда Деяна Станковича опустилась на шестое место, а отставание от лидера увеличилось до десяти очков. В чемпионате «красно-белые» не могут добиться стабильности: чередуют победы и неудачи, теряют очки с прямыми конкурентами и пока не выигрывали у клубов из топ-5. Единственная ничья в этих матчах — домашняя с «Зенитом».

В Кубке России «Спартак» выглядел лучше. Москвичи выиграли группу С, взяв четыре победы в шести турах. При этом команде пришлось бороться до конца: решающей стала победа над «Динамо» из Махачкалы в последнем туре. Теперь начинается этап, где ошибки могут стоить дорого, и ротация, применявшаяся на групповом этапе, ожидаемо будет минимальной. Не сыграет Александр Джику, а готовность Ильи Самошникова остаётся под вопросом из-за болезни.

В чемпионате «Спартак» забивает почти в каждом матче, но при этом стабильно пропускает — баланс между линиями пока не найден. При поддержке домашних трибун команда постарается использовать кубковый матч как возможность переломить психологическую ситуацию и вернуть уверенность.

«Локомотив»

Для «Локомотива» поездка в Санкт-Петербург стала концом длинной беспроигрышной серии в чемпионате. Поражение от «Зенита» (0:2) стало первым в текущем сезоне РПЛ, а до этого «железнодорожники» забивали в 19 матчах подряд. Потеря очков в двух турах подряд отбросила команду Михаила Галактионова с первого места сразу на пятое, и теперь, как и весной, клубу стоит подумать о том, чтобы сделать ставку на Кубок России.

На групповом этапе турнира «Локомотив» занял второе место в группе D, уступив только ЦСКА — один раз в основное время (1:2), ещё один — по пенальти после нулевой ничьей. В остальных матчах команда побеждала и действовала достаточно уверенно.

Теперь, с началом плей-офф, Галактионов может использовать более боевой состав. Алексей Батраков, пропускающий ближайший тур РПЛ из-за перебора карточек, и Сесар Монтес, вернувшийся после дисквалификации, могут получить больше игрового времени. По-прежнему вне игры остаются травмированные Дмитрий Воробьёв и Сергей Пиняев.

Личные встречи

В истории противостояния — 180 матчей. На счету «Спартака» 98 побед, у «Локомотива» — 43, ещё 39 игр завершились вничью. В нынешнем сезоне команды уже встречались: тогда «железнодорожники» выиграли 4:2. При этом выездная серия «Локомотива» к «Спартаку» остаётся неудачной — с лета 2017 года в Москве «красно-зелёные» не побеждали восемь матчей подряд, шесть из которых проиграли.

