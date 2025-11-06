«Спарта» из Чехии сыграет против польского клуба «Ракув» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.
«Спарта»
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций пражский клуб расположился на 15 месте, заработав 3 очка, одержав одну победу и потерпев одно поражение.
Последние матчи: В первых двух турах Лиги конференций «Спарта» выиграла у ирландского клуба «Шемрок Роверс» (4:1) и проиграла «Риеке» (0:1).
Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на двух травмированных игроков Лукаса Хараслина и Магнуса Андерсена.
Состояние команды: В последних пяти матчах пражская команда одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два проигрыша.
«Ракув»
Турнирная таблица: «Ракув» набрал 4 очка в Лиге конференций, расположившись на 8 месте основного этапа еврокубка.
Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Ракув» нанёс поражение румынскому коллективу «Университатя Крайова» (2:0), а затем сыграл вничью с «Сигмой» (1:1).
Не сыграют: В лазарете команды Владислав Кочергин, Зоран Арсенич и Эрик Отиено.
Состояние команды: «Ракув» одержал третью победу подряд, включая матчи чемпионата и Кубка Польши. Польский коллектив переиграл «Ягеллонию» (2:1), «Краковию» (3:0) и «Лехию» (2:1).
Статистика для ставок
- «Спарта» занимает 15 место в Лиге конференций
- «Ракув» занимает 8 место в Лиге конференций
- «Спарта» и «Ракув» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ракув» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.83.
Прогноз: В среднем за матч «Спарта» и «Ракув» забивают по 2 гола, можно рискнуть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.