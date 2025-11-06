прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.97

«Спарта» из Чехии сыграет против польского клуба «Ракув» в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Спарта»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций пражский клуб расположился на 15 месте, заработав 3 очка, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Последние матчи: В первых двух турах Лиги конференций «Спарта» выиграла у ирландского клуба «Шемрок Роверс» (4:1) и проиграла «Риеке» (0:1).

Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на двух травмированных игроков Лукаса Хараслина и Магнуса Андерсена.

Состояние команды: В последних пяти матчах пражская команда одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два проигрыша.

«Ракув»

Турнирная таблица: «Ракув» набрал 4 очка в Лиге конференций, расположившись на 8 месте основного этапа еврокубка.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Ракув» нанёс поражение румынскому коллективу «Университатя Крайова» (2:0), а затем сыграл вничью с «Сигмой» (1:1).

Не сыграют: В лазарете команды Владислав Кочергин, Зоран Арсенич и Эрик Отиено.

Состояние команды: «Ракув» одержал третью победу подряд, включая матчи чемпионата и Кубка Польши. Польский коллектив переиграл «Ягеллонию» (2:1), «Краковию» (3:0) и «Лехию» (2:1).

Статистика для ставок

«Спарта» занимает 15 место в Лиге конференций

«Ракув» занимает 8 место в Лиге конференций

«Спарта» и «Ракув» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ракув» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.83.

Прогноз: В среднем за матч «Спарта» и «Ракув» забивают по 2 гола, можно рискнуть на результативности поединка.

ТБ 2.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Спарта» — «Ракув» принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут забить друг другу.

Обе забьют

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Спарта» — «Ракув» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.90.