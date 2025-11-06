прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.55

Финский КуПС дома сыграет против «Слована» из Словакии в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.

КуПС

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Куопио» занимает 25 место, финский чемпион набрал 2 очка из 6 возможных, сыграв в двух встречах вничью. В тоже время КуПС лидирует в Высшей лиге Финляндии, набрав 64 очка посе 31 сыгранного матча.

Последние матчи: В матчах Лиги конференций КуПС сыграл вничью с исландским «Брейдабликом» (0:0) и косовской «Дритой» (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: КуПС не проигрывает своим соперникам на протяжении 10 матчей подряд, одержав 6 победы и сыграв 4 раза вничью.

«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» расположился на 31-й строчке в чемпионате Словакии, клуб из Братиславы на старте Лиги конференций потерпел два поражения и не набрал ни одного балла.

В чемпионате Словакии клуб из Братиславы расположился на второй строчке, заработав 27 очков, от лидира — «Жилины» отставание составляет один пункт.

Последние матчи: В матчах Лиги конференций «Слован» проиграл АЗ из Нидерландов (0:1) и «Страсбургу» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Слован» в пяти последних матчах одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

КуПС не проигрывает в 10 матчах подряд

«Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии

КуПС обыграл «Слован» (1:1, 4:3 — в серии пенальти) в квалификации Лиги Европы 2020

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Слован» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа КуПСа — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05.

Прогноз: КуПС хоть и не является фаворитом пары, но вполне может дать бой словацкому «Словану», финский коллектив сейчас выдает яркую безпроигрышную серию, которая наверняка, продлится.

Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: 1-2 мяча за матч — средняя результативность футболистов КуПСа и «Слована». Ставим на результативный поединок со стороны обеих команд.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.