Финский КуПС дома сыграет против «Слована» из Словакии в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 20:45 по мск.
КуПС
Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Куопио» занимает 25 место, финский чемпион набрал 2 очка из 6 возможных, сыграв в двух встречах вничью. В тоже время КуПС лидирует в Высшей лиге Финляндии, набрав 64 очка посе 31 сыгранного матча.
Последние матчи: В матчах Лиги конференций КуПС сыграл вничью с исландским «Брейдабликом» (0:0) и косовской «Дритой» (1:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: КуПС не проигрывает своим соперникам на протяжении 10 матчей подряд, одержав 6 победы и сыграв 4 раза вничью.
«Слован»
Турнирная таблица: «Слован» расположился на 31-й строчке в чемпионате Словакии, клуб из Братиславы на старте Лиги конференций потерпел два поражения и не набрал ни одного балла.
В чемпионате Словакии клуб из Братиславы расположился на второй строчке, заработав 27 очков, от лидира — «Жилины» отставание составляет один пункт.
Последние матчи: В матчах Лиги конференций «Слован» проиграл АЗ из Нидерландов (0:1) и «Страсбургу» (1:2).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Слован» в пяти последних матчах одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- КуПС не проигрывает в 10 матчах подряд
- «Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии
- КуПС обыграл «Слован» (1:1, 4:3 — в серии пенальти) в квалификации Лиги Европы 2020
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Слован» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.60, а победа КуПСа — в 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05.
Прогноз: КуПС хоть и не является фаворитом пары, но вполне может дать бой словацкому «Словану», финский коллектив сейчас выдает яркую безпроигрышную серию, которая наверняка, продлится.
Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: 1-2 мяча за матч — средняя результативность футболистов КуПСа и «Слована». Ставим на результативный поединок со стороны обеих команд.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.