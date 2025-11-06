прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.85

«Хеккен» из Швеции сыграет против «Страсбурга» из Франции в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Хеккен»

Турнирная таблица: «Хеккен» в Лиге конференций занимает пограничное 24 место, набрав в двух матчах два очка. Шведы в двух матчах еврокубка набрали два очка.

Последние матчи: «Хеккен» в стартовом туре еврокубка разошелся миром с «Шелбурном» (0:0), затем последовала ничья с «Райо Вальекано» (2:2).

Не сыграют: Питер Абрахамссон, Якоб Лаурсен, Лео Вайсанен находятся в лазарете команды из-за травм.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Хеккен» одержал две победы и пять встреч сыграл вничью, в ключая матчи чемпионата Швеции и Лиги конференций.

«Страсбург»

Турнирная таблица: «Страсбург» в основном этапе Лиги конференций занимает 9 место, аккумулировав 4 очка из 6 возможных.

Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Страсбург» одержал победу над «Слованом» из Братиславы (2:1), в следующей игре клуб французской Лиги 1 сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).

Не сыграют: Из-за травм французскому клубу не помогут Эмануэль Эмега и Сайду Соу.

Состояние команды: В пяти матчах французский коллектив одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Хеккен» в Лиге конференций занимает 24 место

«Страсбург» в Лиге конференций занимает 9 место

«Хеккен» и «Страсбург» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хеккена» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30.

Прогноз: «Страсбург» — классом выше соперника, и то, что команда потеряет очки в игре со шведами, мало верится. Ожидаем уверенной победы представителя французской Лиги 1.

2.85 Ф2 (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Хеккен» — «Страсбург» позволит вывести на карту выигрыш 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, учитывая матчи «Хеккена» и «Страсбурга» в стартовых матчах Лиги конференций, на тотал больше 2 вряд ли стоит рассчитывать.

2.30 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хеккен» — «Страсбург» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.