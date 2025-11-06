«Хеккен» из Швеции сыграет против «Страсбурга» из Франции в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Хеккен»
Турнирная таблица: «Хеккен» в Лиге конференций занимает пограничное 24 место, набрав в двух матчах два очка. Шведы в двух матчах еврокубка набрали два очка.
Последние матчи: «Хеккен» в стартовом туре еврокубка разошелся миром с «Шелбурном» (0:0), затем последовала ничья с «Райо Вальекано» (2:2).
Не сыграют: Питер Абрахамссон, Якоб Лаурсен, Лео Вайсанен находятся в лазарете команды из-за травм.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Хеккен» одержал две победы и пять встреч сыграл вничью, в ключая матчи чемпионата Швеции и Лиги конференций.
«Страсбург»
Турнирная таблица: «Страсбург» в основном этапе Лиги конференций занимает 9 место, аккумулировав 4 очка из 6 возможных.
Последние матчи: В 1-м туре Лиги конференций «Страсбург» одержал победу над «Слованом» из Братиславы (2:1), в следующей игре клуб французской Лиги 1 сыграл вничью с «Ягеллонией» (1:1).
Не сыграют: Из-за травм французскому клубу не помогут Эмануэль Эмега и Сайду Соу.
Состояние команды: В пяти матчах французский коллектив одержал одну победу, сыграл две встречи вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Хеккен» в Лиге конференций занимает 24 место
- «Страсбург» в Лиге конференций занимает 9 место
- «Хеккен» и «Страсбург» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.90, а победа «Хеккена» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.30.
Прогноз: «Страсбург» — классом выше соперника, и то, что команда потеряет очки в игре со шведами, мало верится. Ожидаем уверенной победы представителя французской Лиги 1.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.85.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, учитывая матчи «Хеккена» и «Страсбурга» в стартовых матчах Лиги конференций, на тотал больше 2 вряд ли стоит рассчитывать.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.30.