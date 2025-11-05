прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.30

«Манчестер Сити» встретится с «Боруссией» Д в рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 5 ноября и начнется в 23:00 по мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 7-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Манчестер Сити» отстает от лидерства лишь на 2 балла.

К тому же, команда Хосепа Гвардиолы продолжает бороться за 1-ю строчку в английской Премьер-лиге. После 10-и туров «Манчестер Сити» занимает 2-ю позицию, отставая от 1-й на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «горожане» обыграли «Борнмут» со счетом 3:1. Матчем ранее «Манчестер Сити» одолел «Суонси» с таким же счетом в рамках Кубка английской лиги.

В 3-х турах общего этапа Лиги чемпионов «горожане» обыграли «Наполи» (2:0) и «Вильярреал» (2:0), а также сыграли вничью с «Монако» на чужом поле со счетом 2:2.

Не сыграют: Ковачич и Калвин (у обоих — проблемы со здоровьем).

Состояние команды: «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне является куда более грозной силой, нежели в прошлом сезоне. Эта команда способна пошуметь в Лиге чемпионов 2026-го года.

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн показывает отличную игру, регулярно забивая голы. За 16 матчей во всех турнирах этот форвард забил 18 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: После 3-х туров в общем этапе ЛЧ «шмели» занимают 6-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Боруссия» Д отстают от лидерства на 2 балла.

В немецкой Бундеслиге команда также претендует на 1-ю строчку, занимая 3-е место и отставая от «Баварии» на 7 баллов. Вся борьба в чемпионате Германии у «шмелей» еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке Бундеслиги «Боруссия» Д обыграла «Аугсбург» со счетом 1:0, забив решающий гол на 37-й минуте. Матчем ранее команда одолела «Айнтрахт» по пенальти в Кубке Германии.

В рамках общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д однажды сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4), а также обыгрывала «Атлетик» (4:1) и «Копенгаген» (4:2). Интересно, что во всех этих встречах «шмели» забивали по 4 гола за игру.

Не сыграют: Древес, Дюранвиль, Озджан и Шлоттербек (у всех — проблемы со здоровьев).

Состояние команды: Традиционно, в последние сезоне «Боруссия» Д играет очень весело и результативно, только побеждать не всегда получается. В предстоящем матче против «Манчестер Сити» «шмели» вполне способны набрать важные очки.

Стоит отметить, что в последнем очном поединке «Боруссия» Д сыграла вничью с «горожанами» со счетом 0:0. Получится ли на сей раз доставить проблемы сопернику? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» выиграл 2 последних матча, забив 6 голов

У «Боруссии» Д продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд

В последнем очном поединке команды сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.40, победа «Боруссии» Д — 6.80, ничья — за 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.70 соответственно.

Прогноз: «Боруссия» Д действует очень результативно в матчах Лиги чемпионов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Боруссии» Д 1 больше за 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут встречу активно и забьют парочку голов уже в 1-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.00.