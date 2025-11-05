На «Этихаде» в среду — один из центральных матчей недели: «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд. Обе команды идут без поражений, набрав по семь очков после трёх туров, и сражаются не только за европейский престиж, но и за потенциальную прямую путёвку в 1/8 финала. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

33' Кобель вытащил мощный удар Рейндерса с линии штрафной! У Холанна не получилось подстроиться под добивание.

33' Нмеча пытался отдать в штрафную на Гирасси, не прошла передача.

31' Гирасси грубо сфолил на Доку, но без жёлтой карточки обошлось.

29' ГОООООООООООООЛ! Второй от «Сити»! Доку блестяще ворвался в штрафную мимо защитника по левому флангу, прострелил в центр – а там Холанн мощнейшим ударом вонзил мяч в сетку! 2:0!

28' Шлоттербек вынес мяч после навеса с углового.

27' Кобель тащит удар О'Райли из штрафной! Холанн убежал от двух защитников и выкатил под удар партнёру — Кобель спас!

Статистика матча 5 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 56 Владение мячом 44 2 Угловые удары 0 2 Офсайды 0 1 Фолы 6

25' О'Райли навесил в штрафную, Кобель забрал мяч.

22' ГООООООООООООООЛ! Впереди «Сити»! Фоден получил мяч между линиями, подстроился под удар и с левой ноги отправил мяч в левый нижний угол! 1:0!

22' Опасно простреливал Савиньо на Холанна, не дал норвежцу сыграть Шлоттербек!

20' Нико пробил в О'Райли из-за штрафной, англичанин был в офсайде.

19' Бенсебаини откровенно толкал Савиньо на фланге, пока что без жёлтой карточки.

17' В касание пробил Рейндерс после навеса с углового – сильно мимо ворот, скорее на передачу было похоже.

17' Савиньо пытался простреливать с правого фланга, попал в защитника.

16' Фоден пробил низом, прямо в руки Кобелю пришёл мяч.

14' Опасный штрафной заработал «Сити», позиция для удара, метра 23 до ворот.

12' Гвардиол нарушил правила на Гирасси в центре поля – арбитр остановил атаку, несмотря на то, что атака гостей продолжалась.

10' Савиньо не попал в пустой угол на добивании! Однако офсайд в любом случае был у бразильца.

09' Фоден простреливал в центр штрафной от лицевой линии, Шлоттербек перехватил.

08' Бенсебаини сфолил на половине поля «Сити», пытаясь добраться до мяча.

06' Доку отдавал вразрез на Рейндерса, не прошла передача.

05' Заброс Байера в штрафную перехватили.

03' Мяч не дошёл до Байера после длинного заброса Шлоттербека.

01' «Боруссия» начала с центра, поехали!

До матча

22:55 Как сообщает УЕФА, в Манчестере облачно (+15 °C) с лёгким ветром до 14 км/ч и влажностью 83 %, а газон на «Этихаде» находится в идеальном состоянии.

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Шимон Марциняк (Польша); ассистенты — Томаш Листкевич и Адам Купсик; четвёртый судья — Павел Рачковский; ВАР — Томаш Квятковский; АВАР — Пётр Ласык.

22:15 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Рейндерс, Стоунз, Холанд, Доку, Гонсалес, Гвардиол, Савио, Нунес, О'Райли, Фоден.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Гирасси, Байер, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Адейеми.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы идёт ровно и мощно: победы над «Наполи» и «Вильярреалом», ничья с «Монако» и минимум пропущенных. Осенью в Премьер-лиге «Сити» оступился только с «Астон Виллой», но быстро вернул тонус, уверенно разобравшись с «Суонси» в кубке и «Борнмутом» в чемпионате.

Главная новость — форма Эрлинга Холанна. Дважды поразив ворота «Борнмута» в выходные, норвежец готов снова напомнить дортмундцам, где он раскрылся. У Гвардиолы почти нет кадровых потерь — вне игры только Матео Ковачич, восстанавливающийся после травмы голеностопа. Родри вернулся в обойму, но, вероятно, начнёт матч на скамейке.

«Боруссия»

Дортмундцы нашли баланс после неудачного старта сезона: победа над «Аугсбургом» подняла команду на третье место Бундеслиги, а в Европе «Боруссия» идёт с впечатляющей атакующей статистикой — по четыре гола в каждом из трёх матчей. Серу Гирасси держит форму, Феликс Нмеча и Джоб Беллингем активно участвуют в создании моментов.

Перед поездкой в Манчестер Ковач вернул в состав Нико Шлоттербека, который пропускал матч чемпионата из-за болезни. Однако капитан Юлиан Брандт остался вне заявки — мышечное повреждение. На правом фланге атаки вновь ждут активности Карима Адейеми, готового использовать любое пространство за спинами защитников «Сити».

Личные встречи

Соперники хорошо знают друг друга: «Сити» выиграл два последних домашних матча против дортмундцев — по 2:1 в сезонах 2021/22 и 2022/23. В последнем очном матче на «Вестфаленштадион» команды разошлись без голов.

Любопытно, что «Боруссия» неизменно забивает на «Этихаде», но ни разу не увозила победу. Всего в Лиге Чемпионов команды играли 6 раз, 3 победы у «Сити», 1 — у «Боруссии», и ещё две встречи закончились вничью.

