5 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Брюгге» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» с тремя очками в активе занимает 20-ю позицию в зоне плей-офф (9-24-е места) с отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 13-ти поединков бельгийского первенства набрала 29 баллов и находится на второй позиции с отставанием в три пункта от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 13-го тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Дендером» (2:1).

Ранее в предыдущем поединке коллектив вышел в 1/8 финала Кубка Бельгии, когда на предыдущей стадии одержал разгромную победу над «Эндрахтом» со счетом 6:1.

Не сыграют: травмированы — Майер и Рейс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» выиграл с общим счетом 9-2.

Такая форма вроде бы обещает хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть явный перевес соперника в классе.

Пять голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» с шестью очками занимает девятую строчку в зоне плей-офф (9-24-е места) и лишь по разнице мячей уступает зоне выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда после 11-ти туров испанской Ла Лиги занимает вторую позицию с отставанием в пять очков от лидера «Реала» и с отрывом в два пункта от третьего в таблице «Вильярреала».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 11-го тура национального чемпионата каталонский клуб на своей арене переиграл «Эльче» (3:1).

Перед этим коллектив уже остался без очков, когда в предыдущем туре испанского первенства теперь в чужих стенах потерпел поражение в «Класико» от «Реала» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Кристенсен, Жоан Гарсия, Гави, Педри, Рафинья и тер Штеген, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла три раза при одном поражении.

Это говорит об отличных шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником.

Маркус Рашфорд — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Брюгге» выиграл

в девяти из 11-ти последних матчей «Брюгге» не проиграл

в трех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.47. Ничья — в 5.10, победа «Брюгге» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.32 и 3.25.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

Между тем, в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 3,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Брюгге» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Барселоны».

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Брюгге» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10